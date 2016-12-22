Победитель выборов в Австрии засомневался в альянсе с националистами

Себастьян Курц, чья партия по предварительным данным заняла первое место на выборах в Австрии, поставил под сомнение прежние заявления о возможной коалиции с Партией свободы, выступающей за ограничение членства в ЕС

Себастьян Курц (Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters)

Как сообщает агентство Reuters, Народная партия 31-летнего Себастьяна Курца по предварительным данным набрала почти 32% голосов на парламентских выборах. Это позволит ей занять первое место, но не даст возможности в одиночку сформировать новое правительство страны.

Однако если до выборов сторонники Курца говорили о возможном альянсе с националистической Партией свободы, то уже после голосования кандидат в канцлеры осторожно заявил, что намерен дождаться окончательных итогов голосования. Объясняется это тем, что разрыв между Партией свободы и Социал-демократической партией составляет менее процента. Причем социологи из SORA и ARGE Wahlen заявили, что опросы показали минимальный перевес социал-демократов

Судьбу второго места может решить подсчет голосов, отданных по почте. Это примерно 15% бюллетеней. Вдобавок подсчет может затянуться, поскольку по новым правилам человек может проголосовать на чужом избирательном участке, но его бюллетень при этом должен быть обязательно направлен по месту регистрации.

В интервью телеканалу ORF Кунц заявил, что еще ни с кем не договорился о коалиции. «Надо дождаться результатов», - подчеркнул он.

Поскольку выборы были назначены после того, как перестала существовать коалиция Народной партии с социал-демократами. При этом возглавлявший МИД Кунц в ходе избирательной кампании использовал риторику Партии свободы, требуя ужесточить миграционное законодательство и депортировать из страны нелегалов.

Reuters отмечает, что теоретически социал-демократы могут сформировать коалицию с «Партией свободы», что позволит лидеру последней – Хайнцу-Кристиану Штрахе – стать новым канцлером. Однако такой вариант вряд ли возможен, поскольку социал-демократы изначально заявили, что наотрез откажутся работать вместе с ультраправыми.

Выступающая с евроскептических позиций «Партия свободы» последний раз участвовала в правительстве 17 лет назад, когда в результате коалиции с Народной партией канцлером стал ее лидер Йорг Хайдер. Жесткие заявления последнего привели к тому, что несколько стран ЕС резко сократили сотрудничество с Австрией, в том числе и в области торговли. Бойкот был отменен лишь через несколько месяцев.