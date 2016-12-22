Иракская армия начала наступление на позиции курдов в Киркуке

Иракская армия начала наступление на позиции курдов в провинции Киркук. Таким образом в Багдаде отреагировали на отказ оппонентов передать им контроль над нефтяными месторождениями и аэропортом

Фото: Ahmad Al-Rubaye / AFP

Как сообщает агентство Reuters, 9-я механизированная дивизия иракской армии ровно в полночь начала наступление в провинции Киркук. Как сообщил журналистам командующий иракскими частями Салах эль-Кинани, целью атаки стал захват авиабазы К-1 к западу от Киркука.

Наступление иракской армии подтвердили и фактически контролирующие Киркук курды. Там заявили, что верные багдадскому правительству части начали продвижение от города Таза к нефтяным месторождениям и аэропорту.

Обе стороны пока не сообщали о боестолкновениях.

Накануне курды отклонили требование Багдада очистить окрестности Киркука. В дополнение к этому в провинцию были дополнительно переброшены 6 тысяч бойцов пешмерга (курдских вооруженных формирований).

Вечером 15 октября в Ираке прокомментировали сообщение о привлечении в Киркук бойцов Рабочей партии Курдистана и назвали это объявлением войны. Курды опровергли эти данные.

Провинцию Киркук с 2014 года контролируют отряды пешмерга, хотя этот регион не входит в Иракский Курдистан. После референдума о независимости последнего в Багдаде призвали курдов установить совместную администрацию в спорных районах и признать высший авторитет центрального правительства.