Путин стал чаще назначать варягов губернаторами

За последние пять лет все чаще новыми губернаторами становятся варяги из федерального центра и других регионов, следует из исследования РБК

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

​С 2000 года в губернаторы идут в первую очередь федеральные или местные чиновники и политики. Они преобладают среди остальных групп все 18 лет, подсчитал РБК, изучив последние места работы 183 губернаторов, назначенных или избравшихся с начала 2000 года.

Согласно подсчетам, общее число варягов (как федеральных, так и из других регионов) среди новых губернаторов в президентство Дмитрия Медведева (2008–2012 годы) составляло 48%. В третий (2012 — по настоящее время) президентский срок Владимира Путина это число выросло до 64%.

В первый (2000–2004 годы) и третий (2012 — по настоящее время) президентские сроки Владимира Путина чаще всего главами регионов становились федеральные чиновники (50 и 51% соответственно). Во второй срок Путина (2004–2008) и президентство Дмитрия Медведева (2008–2012) преимущество, напротив, имели местные кадры (по 40% соответственно, на остальные группы — губернаторы-варяги, федеральные чиновники и др. — приходилась меньшая доля).

Кроме того, на протяжении всего периода исследования постепенно растет число новых губернаторов-варягов из других регионов. Если в 2000 году таких назначений не было вообще, то в 2012–2017 годах их доля составила 13%.

Член правления Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров связал увеличение числа варягов с тенденцией к размыванию федерализма и перспективе слияния регионов. О вероятности укрупнения регионов говорили, например, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и глава ФОРГО Константин Костин. Кроме того, добавил эксперт, многие губернаторы «зачистили» конкурентных политиков в своих областях, в том числе с помощью уголовных дел или добившись их ухода на федеральный уровень.

Кремль назначает варягов для лучшего контроля над регионами, чтобы исключить их превращение в коррумпированные семейные или клановые феодальные вотчины, объяснил РБК директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. В пользу кадров из федерального центра играет и более качественное столичное образование.

Помимо варягов снизилась и доля выходцев из бизнеса и силовых структур среди новых губернаторов, что эксперты связали с их неэффективностью на посту главы региона. Доля выходцев из государственного и частного бизнеса упала за 18 лет с 15 до 8%. А количество выходцев из военных структур снизилось с 15 до 0% ко второму сроку Путина, но к третьему выросло до 3%.​