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В Донецке отвергли заинтересовавшую Меркель идею размещения миротворцев
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В Донецке отвергли заинтересовавшую Меркель идею размещения миротворцев
Политика, 11:54
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В Донецке отвергли заинтересовавшую Меркель идею размещения миротворцев
Для размещения миротворческих сил в Донбассе необходимо согласие двух сторон, заявили в Донецке. Самопровозглашенная ДНР считает вариант с размещением миротворцев на всей территории Донбасса неприемлемым
Денис Пушилин (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в Донецке считают неприемлемым предложение о размещении миротворческого контингента ООН на всей территории региона. Об этом он заявил в интервью RT.

Пушилина попросили прокомментировать сообщение о том, что идея размещения миротворцев на всей территории Донбасса показалась интересной канцлеру Германии Ангеле Меркель.

«Для них, наверное, более приоритетными являются интересы не граждан ДНР и ЛНР, а политиков. Но история помнит, что было в Хорватии, Сербской Краине, что стало с Югославией, поэтому для нас такой вариант неприемлем», — заявил Пушилин.

По его словам, миротворцев нужно размещать там, где есть «опасность». «На территории ДНР ситуация спокойная, тем более она спокойная на границе с Россией», — сказал он.

Полпред ДНР добавил, что без согласия самопровозглашенных республик Донбасса размещать миротворческие силы ООН на всей территории региона было бы нецелесообразно.​

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Ангела Меркель , минские соглашения , ДНР и ЛНР
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