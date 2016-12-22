Facebook передал спецпрокурору отчет о покупках рекламы из России

Спецпрокрор США Роберт Мюллер получил от компании Facebook данные о размещении в соцсети политической рекламы из России. Как отмечает WSJ, эти данные полнее, чем переданные ранее в конгресс

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Компания Facebook передала спецпрокурору США Роберту Миллеру данные о продаже рекламных мест в соцсети по запросам из России, причем сделано это было в рамках расследования российского вмешательства в выборы президента США, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Миллер получил «детальную информацию о покупках Россией рекламных мест на платформе» Facebook. Данные, которые получил спецпрокурор, превосходят по объему аналогичные, которые ранее были отправлены в конгресс, отмечает газета.

Ранее, 6 сентября, директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос заявил, что в течение двух лет связанные с Россией аккаунты покупали рекламу в соцсети, которая носила политический характер. Покупка рекламы происходила и во время президентской кампании в США, уточнил он. «Один из вопросов, который возник, есть ли связь между попытками России (повлиять на избирательный процесс в США. — РБК) и рекламными сообщениями, которые покупаются в соцсети», — говорилось в сообщении.

Всего с июня 2015 года по май 2017 года 470 аккаунтов и страниц, названных «недостоверными», потратили около $100 тыс. на рекламные сообщения, которые в Facebook назвали «разобщающими» (divisive). Речь идет о покупке около т3 тыс. сообщений, касающихся широкого спектра социальных и политических вопросов: от ЛГБТ до иммигрантов и прав на оружие.

Кремль заявил, что Россия не проводила закупку рекламы в Facebook для агитации на президентских выборах в США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вся информация подобного рода не соответствует действительности. «Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам», — заявил он. Пресс-секретарь президента попросил «не ассоциировать» Кремль «с этой историей про Facebook».

