Мировые политики прокомментировали смерть Гельмута Коля

Смерть бывшего канцлера Германии Гельмута Коля прокомментировали политики со всего мира. Они выразили соболезнования и отметили огромный вклад немецкого лидера в объединение ФРГ и ГДР и прекращение холодной войны

Гельмут Коль (Фото: Johannes Eisele / Reuters)

Умер бывший канцлер Германии Гельмут Коль, ему было 87 лет. Он возглавлял правительство ФРГ на протяжении 16 лет, четыре срока подряд — с 1982 по 1998 год, при нем произошло объединение ФРГ и ГДР. Его коллеги и современники рассказали о том, каким им запомнился немецкий политик.





Нынешний канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя смерть экс-канцлера, заявила, что его имя неизбежно связано с объединением Европы. «Нам еще потребуется время, чтобы осознать, кого мы потеряли в его лице. Он был удачей для Германии», — сказала Меркель.

Глава немецкого МИДа Зигмар Габриэль назвал Коля «великим немецким политиком». «Он был великим государственным деятелем, великим немецким политиком и прежде всего великим европейцем, который сделал многое не только для единства Германии, но и для объединения Европы», — сказал Габриэль, пишет Zeit Online.

О том, что Гельмут Коль внес вклад в прекращение холодной войны, заявил бывший президент США Джордж Буш-старший, об этом говорится в его официальном заявлении. По его словам, покойный был «одним из величайших лидеров послевоенной Европы», который посвятил жизнь «укреплению демократических институтов в своей стране и за ее пределами». «Гельмут ненавидел войну, но еще большее отвращение он испытывал к тоталитаризму. Это показала работа бок о бок с моим добрым другом над мирным прекращением холодной войны и объединением Германии в рамках НАТО», — заявил Джордж Буш-старший.



Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал Коля «самой сутью Европы». «Кончина Гельмута глубоко потрясла меня. Мой наставник, мой друг, сама суть Европы, его будет очень и очень не хватать», — написал Юнкер на своей странице в Twitter. Он также выступил с заявлениями на немецком языке.





«Гельмут Коль наполнил европейский дом жизнью, не только потому что построил мосты на Запад и на Восток, но и потому, что никогда не прекращал строить более эффективные планы о будущем Европы. Тем самым он всегда видел историческое значение событий в подлинном смысле этого слова», — написал Юнкер.

«Без Гельмута Коля не было бы евро. Он с самого начала понял, какое политическое и экономическое значение, какую неизмеримую ценность и какую стальную связующую силу имеет единая валюта для нашего континента. Для него, как и для его ближайшего соратника Франсуа Миттерана, Европа всегда была мирным проектом, — говорится в заявлении Юнкера. — Это объясняет, почему, когда у него был выбор между национальным маршем вперед или европейским равенством, он всегда ставил на европейскую карту»

Глава Еврокомиссии особо отметил, что всего три человека — Жан Монне, Жак Делор и Гельмут Коль — получили звание почетного гражданина Европы за свои заслуги в европейской интеграции.

Глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что всегда будет помнить Коля: «Это друг и государственный деятель, который помог воссоединить Европу».



Председатель Европейского парламента Антонио Таяни назвал экс-канцлера Германии отцом-основателем ЕС, об этом он написал в своем Twitter: «Мы многим обязаны Гельмуту Колю. Отец-основатель ЕС и объединитель Германии. Дальновидный политик, он хорошо видел будущее для своего народа».





Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев также выразили свои соболезнования по поводу смерти Гельмута Коля.

«Мне посчастливилось лично общаться с Гельмутом Колем. Я искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях», — говорится в официальном сообщении Путина. По его словам, с именем Коля были связаны важнейшие события в истории Германии. «В России его будут помнить как принципиального сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, внесшего огромный вклад в укрепление взаимовыгодного двустороннего партнерства и добрососедства», — говорится в телеграмме российского лидера.

По словам премьера Дмитрия Медведева, ушел из жизни «выдающийся государственный деятель, патриарх европейской и мировой политики, творец объединения Германии»: «Гельмут Коль внес большой личный вклад в прекращение холодной войны, разработку важнейших договоров, по сей день служащих надежной основой российско-германских отношений».