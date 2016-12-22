Россия разрешила работать на своих дорогах с белорусскими правами

Россия официально разрешила пользоваться для работы на своей территории водительскими правами, выданными в Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания совета министров Союзного государства России и Белоруссии, передает ТАСС.
С 1 июля белорусские граждане смогут для работы в России использовать водительские права, выданные в Белоруссии.
«Приняли решения, касающиеся в том числе водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные Республикой Беларусь, на территории нашего государства после 1 июля текущего года», — сказал глава правительства.
Медведев добавил, что между двумя странами также были подписаны документы о сотрудничестве в вопросах миграции, а также приняты решения по стимулированию промышленной кооперации, утверждены индикативные балансы в топливно-энергетической сфере.
В среду, 14 июня, ТАСС рассказал о проекте постановления правительства, поступившем в Госдуму, который предлагает обеспечить граждан Белоруссии равными правами на трудоустройство на территории России. Авторы документа ссылаются на обращение в нижнюю палату парламента госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, который «выразил обеспокоенность вопросом обеспечения равных прав граждан Республики Беларусь на трудоустройство и занятие предпринимательской деятельностью на территории РФ».
По словам первого вице-спикеры Госдумы Ивана Мельникова, это фактически означает уравнение в правах на территории России российских и белорусских водителей.
С 1 июня в России вступил в силу запрет на работу водителем на территории РФ с иностранными и международными водительскими правами.