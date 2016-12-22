Скончался бывший канцлер Германии Гельмут Коль

Умер бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль. Ему было 87 лет. Именно при нем произошло объединение ФРГ и ГДР. Глава немецкого МИД Зигмар Габриэль назвал его «великим государственным деятелем, великим немецким политиком»

Гельмут Коль (Фото: Reuters)

Бывший канцлер Германии Гельмут Коль умер утром в пятницу, 16 июня, в собственном доме в городе Людвигсхафен-ам-Райн на юго-западе страны, сообщает Bild.

В последние годы жизни, отмечает Reuters, Коль был привязан к инвалидному креслу и имел проблемы со здоровьем.

Гельмут Коль дольше всех в истории послевоенной Германии стоял у руководства страны: он возглавлял правительство ФРГ на протяжении 16 лет, с 1982 по 1998 годы. Он единственный немецкий политик, который занимал пост канцлера четыре срока подряд. Именно при его руководстве в 1990 году произошло объединение ФРГ и ГДР в единую Германию. Также он был сторонником введения единой европейской валюты и убеждал немцев отказаться от использования национальной валюты — немецкой марки. Коль возглавлял партию Христианско-демократический союз (ХДС) в 1973—1998 годах.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, комментируя сообщения о смерти Коля, заявил, что экс-канцлер был великим немецким политиком.

«Он был великим государственным деятелем, великим немецким политиком и, прежде всего, великим европейцем, который сделал многое не только для единства Германии, но и для объединения Европы», — заявил Габриэль, передает Zeit Online.

Бывший канцлер Федеративной республики Гельмут Йозеф Коль родился 3 апреля 1930 года в городе Людвигсхафен-ам-Райн. В конце Второй мировой войны его призвали в ряды вермахта. Тем не менее, участия в боевых действиях он не принимал.

С 1950 по 1958 годы он учился в университете по направлениям юриспруденция и история и занимался научной деятельностью. Еще во время обучения в школе он стал членом Христианско-демократического союза. Он активно участвовал в жизни партии, в 1953 году его назначили членом исполнительного совета ХДС в земле Рейнланд-Пфальц, после чего он стал заместителем председателя земельной молодежной организации партии, членом правления ХДС в регионе, председателем партии в своем родном городе Людвигсхафене. В 1973 году Гельмут Коль стал председателем ХДС.

В октябре 1982 года Гельмут Коль был избран канцлером в коалиционном правительстве ХДС-СвДП (Свободная демократическая партия). Спустя пять лет, в 1987 году, коалиция заручилась большинством голосов избирателей, и Коль снова стал канцлером.

Впервые с инициативой о воссоединении Германии Коль выступил в 1989 году после падения Берлинской стены. В октябре 1990 года ФРГ и ГДР уже объединились. После этого уже в едином государстве прошли первые с 1933 года общегерманские выборы. В декабре 1990 года коалиция Коля была избрана в парламент, а сам политик стал первым федеральным канцлером единой Германии.

Гельмут Коль был вынужден уйти с занимаемого им поста почетного председателя ХДС в 2000 году после обвинений в использовании незаконных источников для финансирования партии. В 2001 году дело закрыли, а бывший канцлер уплатил штраф в размере 300 тысяч немецких марок. ​