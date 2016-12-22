«Единая Россия» передумала возвращать Хинштейна в Госдуму

«Единая Россия» не будет выдвигать кандидата на довыборах в Брянской области, рассказал РБК секретарь генсовета партии Сергей Неверов

Александр Хинштейн (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

​Президиум генсовета «Единой России» на заседании в пятницу принял решение отменить праймериз на довыборах в Госдуму по одномандатному округу в Брянске, сообщил РБК секретарь генсовета партии Сергей Неверов. Округ освободился после того, как депутат Владимир Жутенков 9 июня сдал мандат ради «возвращения в бизнес».

После этого единороссы, в соответствии со своим уставом приняли решение провести внутрипартийные праймериз. Однако была избрана не открытая модель, когда проголосовать может любой кандидат, а закрытая, то есть кандидата должны были выбрать члены партии. Закрытая модель была выбрана, потому что у единороссов не было времени организовывать и проводить «полноценные» праймериз — до 9 июля должны быть поданы документы на регистрацию кандидатов в депутаты, пояснил РБК источник в партии.

Президиум генсовета «Единой России» в пятницу решил, что возвращение к закрытой модели неприемлемо, поскольку она не позволит объективно определить кандидата, пояснил РБК Неверов. Источник, близкий к руководству партии власти, добавил, что заявлений на участие в праймериз подано много и избрание кандидата голосами партийцев может просто-напросто расколоть отделение.

«Поэтому «Единая Россия» не будет выдвигать своего кандидата в Брянской области», — в свою очередь резюмировал Неверов в беседе с РБК. Заявку на участие в праймериз Хинштейн, по его словам, не подавал.

Ранее источник в руководстве партии говорил РБК, что на внутрипартийных праймериз в Брянской области может выдвинуться Хинштейн с перспективой дальнейшего участия в избирательной кампании и возвращения в Госдуму.

Позже Неверов подтвердил Интерфаксу, что Хинштейн действительно намерен претендовать на мандат депутата от Брянска. «Насколько мне известно, с инициативой поддержать кандидатуру Александра Хинштейна выступили дольщики, проблемами которых он активно занимался, и в субботу в Брянске назначено заседание регионального политсовета нашей партии, который в данном случае выступит в качестве выборщиков, пригласит всех кандидатов, в том числе Александра Хинштейна, заслушает их и примет соответствующее решение», — рассказал секретарь генсовета «Единой России».