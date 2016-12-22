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Мосгорсуд сократил срок ареста Навальному
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Мосгорсуд сократил срок ареста Навальному
Политика, 16:43
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Мосгорсуд сократил срок ареста Навальному
Срок содержания под стражей Алексея Навального, задержанного 12 июня за попытку проведения несанкционированной акции, уменьшили с 30 до 25 суток
Алексей Навальный (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Мосгорсуд сократил срок ареста оппозиционера Алексея Навального на пять суток, об этом сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов в своем Twitter.



Таким образом Мосгорсуд изменил приговор Симоновского районного суда, который обвинил Навального в нарушении ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации массового мероприятия) и постановил арестовать его на 30 суток.

12 июня, в День России, когда в центре Москвы планировалась акция протеста, Алексей Навальный был задержан в подъезде своего дома, так и не доехав до митинга, к участию в котором призывал горожан. Одновременно с задержанием Навального в штабе Фонда по борьбе с коррупцией были отключены электричество и интернет.

Фоторепортаж с акции протеста в Москве Еще 20 фото
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Акция протеста 12 июня, организованная ФБК, была согласована с московскими властями — мэрия разрешила провести ее на проспекте Сахарова. Однако в день запланированной акции через интернет Навальный призвал своих сторонников приходить на Тверскую, а не на Сахарова, как было оговорено ранее. Власти Москвы расценили это как призыв к несанкционированной акции.

По данным «ОВД-Инфо», во время акции протеста в центре Москвы были задержаны 866 человек, 32 из которых остались на ночь в 11 отделениях полиции города. Помимо Навального полиция задержала еще нескольких политических активистов, среди которых были Вячеслав Мальцев, Марк Гальперин, Илья Яшин и другие. Они получили наказание в виде 10–15 суток ареста.

По данным МВД, всего в несанкционированной акции участвовали 4,5 тыс. человек, задержаны были 150 человек.

Автор: Ася Сотникова
Теги: Мосгорсуд , Алексей Навальный , акция 12 июня
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