Трамп назвал «жалким» отсутствие доказательств его связи с Москвой

Дональд Трамп назвал «жалким» тот факт, что расследование его связей с Москвой до сих пор не увенчалось успехом. Об этом президент США написал в своем Twitter

Портреты Дональда Трампа и Владимира Путина (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ход расследования специального конгресса США в отношении его связей с Россией.

«После семи месяцев расследования по делу о моих «связях с русскими» и слушаний в комитете [конгресса США] никто не смог предоставить никаких доказательств. Это жалко!» — написал он в своем Twitter.

Конгресс США открыл расследование в отношении предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией после того, как стало известно о переговорах его советника по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком. Факт этих встреч и подозрение в том, что Флинн обсуждал с Кисляком вопрос о снятии американских санкций с Москвы, послужили формальным поводом для начала разбирательства в отношении Трампа.

Кроме того, конгресс США ведет расследование о «вмешательстве русских хакеров» в выборный процесс в 2016 году — официальные лица США неоднократно обвиняли Россию в организации кибератак на инфраструктуру избирательных комиссий США. Кремль последовательно отрицает эти обвинения.

Расследование дела о предполагаемых связях президента Дональда Трампа с Москвой во время избирательной кампании 2016 года ведет специальный комитет в верхней палате США. Руководит им специальный прокурор Роберт Мюллер, который ранее занимал должность главы ФБР.

Свои показания в конгрессе США в рамках расследования этих дел уже давали экс-глава ФБР Джеймс Коми и генпрокурор США Джеф Сешнс.

Сам Дональд Трамп нанял адвоката Марка Красовица для защиты своих интересов. Красовиц известен своим жестким стилем ведения судебных дел и перепалками с журналистами.

Личного адвоката нанял и вице-президент США Майкл Пенс. Издание The Washington Post сообщает со ссылкой на свои источники, им стал Ричард Каллен из адвокатской фирмы McGuire Woods, а само решение его нанять связано с тем, что вице-президент США хочет подчеркнуть свое желание сотрудничать по «любым вопросам», связанным с расследованием конгресса по «российскому делу».