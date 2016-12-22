МИД заявил об отсутствии стопроцентного подтверждения смерти аль-Багдади

Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что у России пока нет стопроцентного подтверждения ликвидации лидера ИГ аль-Багдади. Ранее Минобороны России сообщило, что он мог быть уничтожен во время удара ВКС по террористам в Ракке

Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В настоящий момент у Москвы нет подтверждения информации, что лидер «Исламского государства» (ИГ, признана в России террористической и запрещена) Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади был ликвидирован. Об этом на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИДа также отметил, что преувеличивать значение возможного уничтожения лидера группировки не стоит. «Все примеры подобного рода акций по уничтожению, обезглавливанию террористических группировок всегда подавались достаточно с большим энтузиазмом, помпой. Однако потом эти структуры восстанавливали свою боеспособность», — приводит слова Лаврова сайт министерства. Он также уточнил, что это касается как ИГ, так и запрещенной в России организации «Джабхат Фатх аш-Шам».

О возможной ликвидации аль-Багдади во время удара ВКС по командному пункту ИГ в южном предместье Ракки Минобороны России заявило 16 июня. По информации ведомства, в момент удара высокопоставленные террористы проводили совещание, на котором мог присутствовать лидер группировки. Эта информация «проверяется по различным каналам», отмечали в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в конце мая узнали о планах «Исламского государства» провести совещание. Террористы планировали обсудить «маршруты выхода боевиков из Ракки в так называемый южный коридор».

О том, что аль-Багдади был уничтожен при авиаударе под Раккой, также сообщала Daily Mail со ссылкой на сирийское ТВ 11 июня.

Информацию о точном времени и месте встречи главарей группировки установили с помощью беспилотников. Российские Су-34 и Су-35 совершили удар 28 мая, в период с 00:35 до 00:45 мск.



По данным Минобороны, в результате удара российской авиации погибли эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, а также несколько высокопоставленных членов группировки и «30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны». В Минобороны также отметили, что США о действиях ВКС уведомили заранее.

Associated Press со ссылкой на источники 16 июня сообщало, что члены ИГ перенесли свою штаб-квартиру из Ракки в Меядин в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. По информации агентства, они начали перебираться туда после начала наступления на Ракку и Мосул сил международной коалиции во главе с США.