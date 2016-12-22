Кремль ответил на слова Германии и Австрии об угрозе новых санкций США

Заявления Германии и Австрии о том, что новые антироссийские санкций США — это угроза для энергетической безопасности, «понятны» и «объяснимы». В Европе из-за ограничений несут убытки, напомнили в Кремле

Новый пакет антироссийских санкций США способен нанести вред и тем, кто их поддерживает. В этой связи заявления Германии и Австрии о том, что эти ограничения являются угрозой для энергетической безопасности Европы, «понятны и объяснимы», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По словам Пескова, позицию Россию к «новым санкционным устремлениям» Владимир Путин выразил 15 июня, на прямой линии. Пресс-секретарь президента напомнил, что к новым ограничениям Россия «относится <...> крайне негативно».

«Безусловно, они [санкции. — РБК], как и прежде, способны нанести дополнительный вред не только нам, но и тем, кто эти санкции поддерживает и тем, кто к ним присоединяется», — заметил Песков. По его словам, «многие» фермеры и промышленники в Германии несут «прямые убытки» от антироссийских санкций. «И поэтому, конечно, проявление недовольства вполне понятно и объяснимо», — заключил Песков.

Накануе, 15 июня. главы МИД Германии и Австрии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн выпустили совместное заявление по готовящимся антироссийским санкциям США. Новые ограничительные меры прежде всего направлены против российского топливно-энергетического комплекса. ​По словам Керна и Габриэля, новые санкции будут нести угрозу энергетической безопасности Европы, так как могут ограничить европейских компаниям выбор поставщиков.

«Санкции как политический инструмент не должны мешать экономическим интересам», — отмечалось в заявлении глав МИД Германии и Австрии. Они заметили, что пакет санкций будет угрожать работе европейских компаний одновременного на американских проектах и на «Северном потоке — 2» с Россией. Подобные действия Вашингтона могут привести к снижению конкурентоспособности и ликвидации тысяч рабочих мест, заметили Керн и Габриэль.



Действующие против России санкции Керн и Габриэль в то же время поддержали. Они необходимы в качестве ответа на «вопиющее нарушение Россией принципа нерушимости границ в Европе», подчеркнули они.



Ранее, 14 июня, сенат США одобрил внесение санкций против России в пакет санкций против Ирана, что позволит их принять в ближайшее время. Новые санкции хотят ввести за «вмешательство [России. — РБК] в президентские выборы».

Документ дает президенту США право накладывать санкции на компании, которые инвестировали от $1 млн в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставили для этих целей оборудование, в том числе в лизинг, технологии и услуги. В законопроекте есть отдельный параграф про «Северный поток — 2», в котором указывается, что США будут продолжать препятствовать реализации проекта «из-за его губительных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ на Украине».

Впрочем, законопроект сначала должен быть принят в Палате представителей, а затем его должен подписать президент США.