Полиция Украины заявила о задержании подозреваемых в убийстве Вороненкова

Национальная полиция Украины проводит обыски задержания подозреваемых в организации убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Ранее в полиции заявляли, что «подозрение пока никому не предъявлено»

Полиция на месте убийства Дениса Вороненкова. Киев, март 2017 года (Фото: РИА Новости)

Национальная полиция Украины сообщила, что в рамках расследования убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в городе Павлоград Днепропетровской области проводятся задержания подозреваемых. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

В Павлограде, по сообщению пресс-службы, «идут следственные действия», в том числе обыски. «Подозреваемых в причастности к преступлению» доставляют в отделения полиции «для дальнейших необходимых следственных действий».

Представитель МВД Украины Артем Шевченко подтвердил РБК факт привлечения полиции к следственным действиям в Павлограде по делу Вороненкова. «В рамках расследования этого уголовного производства правоохранительные органы, в том числе полиция привлечены к проведению следственных действий и задержанию людей и проведения обысков», — сообщил Шевченко.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта. Убийца Вороненкова был ранен охранником бывшего депутата и позже скончался в больнице, не приходя в сознание.

Утром 16 июня замглавы Национальной полиции Украины — начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщал, что при расследовании убийства уже «проведена серьезная работа», однако пока «подозрение никому не предъявлялось», передавал «Интерфакс-Украина».