Полиция Украины заявила о задержании подозреваемых в убийстве Вороненкова

Национальная полиция Украины сообщила, что в рамках расследования убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в городе Павлоград Днепропетровской области проводятся задержания подозреваемых. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.
В Павлограде, по сообщению пресс-службы, «идут следственные действия», в том числе обыски. «Подозреваемых в причастности к преступлению» доставляют в отделения полиции «для дальнейших необходимых следственных действий».
Представитель МВД Украины Артем Шевченко подтвердил РБК факт привлечения полиции к следственным действиям в Павлограде по делу Вороненкова. «В рамках расследования этого уголовного производства правоохранительные органы, в том числе полиция привлечены к проведению следственных действий и задержанию людей и проведения обысков», — сообщил Шевченко.
Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта. Убийца Вороненкова был ранен охранником бывшего депутата и позже скончался в больнице, не приходя в сознание.
Утром 16 июня замглавы Национальной полиции Украины — начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщал, что при расследовании убийства уже «проведена серьезная работа», однако пока «подозрение никому не предъявлялось», передавал «Интерфакс-Украина».