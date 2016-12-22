Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,07 57,50 EUR Нал. 64,85 64,20 USD Бирж. 57,67 -0,22 EUR Бирж. 64,47 -0,05 USD ЦБ. 57,44 +0,41 EUR ЦБ. 64,28 +0,33 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1827,04 +0,51% РТС 998,31 +0,64% Brent 47,31 +1,11% DJIA 21356,17 -0,09% Nasdaq 6165,50 -0,47% FTSE 7469,12 +0,67%
В Госдуме неопытным депутатам помогут писать законы
Лента новостей
Полиция Украины заявила о задержании подозреваемых в убийстве Вороненкова 13:17, Политика Медведев поручил улучшить самолет Superjet-100 до «мировых показателей» 13:04, Политика Глава совета директоров «Газпрома» вновь вошел в число его акционеров 12:53, Бизнес В Харбине представили новый YotaPhone3 12:50, Бизнес Экс-глава управления Пробизнесбанка получила три с половиной года тюрьмы 12:49, Финансы СМИ анонсировали уход Роналду из «Реала» из-за уголовного преследования 12:35, Спорт Взрыв вызвал пожар на Казанском пороховом заводе 12:29, Общество Росгвардия заявила о нападении на бойца с ножом на акции 12 июня 12:27, Общество Володин предложил привлечь граждан России к составлению текста присяги 12:18, Политика Детский омбудсмен Подмосковья занялась проверкой ДТП с «пьяным» ребенком 12:15, Общество ФАС выявила картельный сговор на торгах на подсветку зданий у Кремля 12:10, Бизнес В Госдуме неопытным депутатам помогут писать законы 12:08, Политика Бонусы от «Матрешки» ВТБ 11:44, Пресс-релизы Бывший капитан «Зенита» рассказал о предложениях от российских клубов 11:44, Спорт 5 причин заняться бегом 11:26, РБК и Philips Сбербанк впервые доставил деньги с помощью беспилотника 11:24, Технологии и медиа Российские IT-компании открывают новые перспективные направления экспорта 11:13, Партнерский материал По мосту из России в Китай предложили разрешить ездить автомобилистам 11:10, Политика В Днепре суд запретил работу организации «Союз советских офицеров» 11:07, Политика Спорная биоэнергетика: что не сгорит, то сгниет 11:05, Партнерский материал «Реал» потребовал €90 млн от «Манчестер Юнайтед» за своего футболиста 11:04, Спорт Глава Росгвардии сравнил акции протеста с «цветными» революциями 10:47, Политика Синоптики назвали 15 июня самым холодным днем в Москве с 1949 года 10:43, Общество Kia представила эскизы нового Rio для России 10:28, Авто Путин сравнил администрацию Обамы с Политбюро ЦК КПСС 10:20, Политика В Балашихе после ДТП с маршруткой госпитализировали 13 человек 10:14, Общество  Минобороны заявило о возможном уничтожении лидера ИГ ударом авиации 10:06, Политика В Москве нашли древний артефакт возрастом более девяти тысяч лет 09:51, Общество
В Госдуме неопытным депутатам помогут писать законы
Политика, 12:08
0
В Госдуме неопытным депутатам помогут писать законы
В Госдуме создаются две новые структуры, которые должны будут помочь повысить качество законопроектов, рассказал спикер Вячеслав Володин. Экспертный совет по законотворчеству будет оценивать уже внесенные инициативы, а новый отдел в правовом управлении поможет писать законы новичкам
Фото: Владислав Шатило / РБК

До конца весенней сессии при председателе Госдумы будет сформирован экспертный совет по законотворчеству, куда войдут представители деловых кругов, высших учебных заведений и сами депутаты, рассказал на брифинге для журналистов председатель нижней палаты Вячеслав Володин. «Туда войдет порядка 25 человек», — сказал он, добавив, что совет будет действовать на общественных началах и займется «экспертизой резонансных законопроектов».

Свои рекомендации эксперты будут готовить к уже внесенным в Думу депутатским инициативам, а также законопроектам правительства, Верховного суда, региональных парламентов. Помогать они будут «по самым различным вопросам — бюджетной, налоговой, тарифной политике, по вопросам гражданского права», отметил спикер.

Из депутатов в экспертный совет войдут первый вице-спикер Александр Жуков, глава бюджетного комитета Андрей Макаров, глава комитета по законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета по природным ресурсам Николай Николаев (все от фракции «Единой России»), а также глава аграрного комитета Владимир Кашин (КПРФ) и глава комитета по экономполитике Сергей Жигарев (ЛДПР).

«Для повышения качества готовящихся депутатами законопроектов» в правовом управлении Госдумы к началу осенней сессии будет создан новый отдел по сопровождению законодательных инициатив, добавил спикер. Это управление дает заключения по вносимым законопроектам на предмет соответствия Конституции и регламенту Думы. Создаваемый отдел, по замыслу Володина, поможет депутатам, в том числе новичкам, написать качественные законы. Никакой обязательности в согласовании готовящихся документов с отделом быть не может, и он создается лишь для того, «чтобы расширить опции по оказанию помощи», указал спикер.

О необходимости повысить качество вносимых законопроектов Володин заявил еще в начале этого года. Он инициировал поправки в регламент, в том числе вводящие дополнительные ограничения для скандальных и спорных законопроектов. Они рекомендуют депутатам предварительно уведомлять свои фракции о вносимых законопроектах. Эти документы появились после того, как депутаты внесли целый ряд спорных инициатив, в том числе поправки в закон о полиции, разрешающие применение оружия в толпе, которые затем авторам пришлось отозвать. Критику фракционного руководства вызвал и законопроект единоросса Виталия Милонова о регистрации в соцсетях по паспорту.

В думской оппозиции пока радикального улучшения качества законопроектов не видят. Депутат Алексей Куринный (КПРФ) пока не заметил улучшения качества принимаемых законопроектов или поддержки со стороны Думы в их написании. «Обычно правовое управление в своих заключениях на инициативы оппозиционных депутатов пишут только, почему их нельзя принимать», — сказал он РБК. По мнению его коллеги по фракции Николая Коломейцева, эти предложения — «пиар, и ничего более».

Помощь правового отдела депутатам необходима, считает политолог Константин Калачев, потому что созыв действующей Госдумы обновился больше чем наполовину. Что же до совета, создание экспертной площадки для обсуждения законопроектов поспособствует повышению авторитета Госдумы, уверен он.

Авторы: Вера Холмогорова, Мария Макутина
Теги: Госдума , законопроекты , Володин
Главное
Росгвардия заявила о нападении на бойца с ножом на акции 12 июня Общество
Материалы по теме
Володин анонсировал создание молодежного парламента России и Белоруссии Политика
Госдума одобрила расширение полномочий ФСО Политика
Володин анонсировал принятие закона об отношениях человека и робота Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку