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Минобороны заявило о возможном уничтожении лидера ИГ ударом авиации
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Минобороны заявило о возможном уничтожении лидера ИГ ударом авиации
Война в Сирии, 10:06
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Минобороны заявило о возможном уничтожении лидера ИГ ударом авиации
Министерство обороны России заявило, что лидер «Исламского государства» аль-Багдади мог быть ликвидирован во время удара ВКС по командному пункту террористов под Раккой
Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади (Фото: Militant video / AP)

Лидер запрещенной в России организации «Исламское государство» мог быть уничтожен во время удара российской авиации по командному пункту террористов в южном предместье Ракки, где проводилось совещание высокопоставленных террористов. Об этом сообщает «РИА Новости».

В ведомстве заявили, что у них есть информация, «которая проверяется по различным каналам» о том, что «на совещании присутствовал также лидер ИГ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади». Он в результате удара «был уничтожен», цитирует агентство Министерство обороны.

Информацию о планах командования ИГИЛ провести совещание в Минобороны узнали в конце мая, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК. Проверяя информацию, военные установили, что террористы на совещании планировали обсуждать «маршруты выхода боевиков из Ракки в так называемый южный коридор».

Авианалет российские Су-35 и Су-34 совершили 28 мая, в период с 00:35 до 00:45. Перед этим информацию о месте и времени встречи главарей ИГИЛ удалось подтвердить с помощью беспилотников, утверждает Минобороны.

Помимо аль-Багдади при авиаударе погибли эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, несколько высокопоставленных игиловцев, а также «30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны». В ведомстве уточнили, что американская сторона была заранее уведомлена о действиях российской авиации.

Автор: Павел Казарновский
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