Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,11 57,67 EUR Нал. 64,90 64,35 USD Бирж. 57,89 +0,45 EUR Бирж. 64,52 +0,08 USD ЦБ. 57,44 +0,41 EUR ЦБ. 64,28 +0,33 EUR/USD 1,12 -0,01 ММВБ 1817,82 -1,12% РТС 991,96 -2,15% Brent 46,79 -0,23% DJIA 21356,17 -0,09% Nasdaq 6165,50 -0,47% FTSE 7419,36 -0,74%
СМИ узнали о проблемах с посадкой самолетов на авианосец США за $13 млрд
Лента новостей
СМИ узнали о проблемах с посадкой самолетов на авианосец США за $13 млрд 08:29, Политика Жители 452 домов Москвы проголосовали против сноса по программе реновации 08:17, Общество Путин назвал «излишнюю демонизацию» Сталина атакой на Россию 07:55, Политика В Москве завершилось голосование по программе реновации жилья 07:19, Недвижимость СМИ сообщили о вероятном задержании российской яхты судном КНДР 06:59, Общество AP узнало об отправке США 4 тыс. военнослужащих в Афганистан 06:42, Политика Комитет Думы отклонил поправку о внесудебной блокировке «зеркал» сайтов 06:35, Политика WP узнала о проверке финансовых сделок зятя Трампа спецпрокурором США 06:15, Политика Путин назвал проблему олигархии «не такой острой, как это было в 90-х» 05:25, Политика Путин рассказал об агрессивном вмешательстве США в выборы 2012 года 04:55, Политика Еврокомиссия согласовала выделение Греции транша на €8,5 млрд 04:44, Экономика Вице-президент США Пенс нанял адвоката для помощи в «российском деле» 04:06, Политика Песков не нашел «конструктивных обращений» оппозиции к Путину 03:31, Политика Пенсионный фонд Швеции продал долю в «Газпроме» 03:06, Политика Песков рассказал о «выпадах» в адрес президента во время прямой линии 02:57, Политика На Сахалине грузовик столкнулся с пассажирским поездом 02:09, Общество Трамп удивился отсутствию внимания к «связям» семьи Клинтон с Россией 01:48, Политика США с трехдневным опозданием поздравили россиян с Днем России 01:20, Политика Ди Каприо вернул «Оскар» в рамках дела о хищениях в Малайзии 01:07, Общество Четыре министерства попросили Медведева переселить их в «Москва-Сити» 00:54, Политика Игра на два фронта: зачем Вашингтон продал истребители Катару 00:38, Политика ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в мечети Кабула 00:29, Общество Счет на миллион: частных инвесторов приучат инвестировать больше и дольше 00:26, Деньги АИЖК выплатит дивиденды лишними квартирами 00:22, Финансы Финансистов будут сажать за забалансовые вклады и фиктивные ценные бумаги 00:15, Финансы В «Единой России» решили вернуть Хинштейна в Госдуму 00:03, Политика При пожаре в лондонской высотке пропали без вести более 40 человек 00:02, Общество Полиция США выдала ордеры на арест охранников Эрдогана 00:00, Политика 
СМИ узнали о проблемах с посадкой самолетов на авианосец США за $13 млрд
Политика, 08:29
0
СМИ узнали о проблемах с посадкой самолетов на авианосец США за $13 млрд
На самом дорогом авианосце США USS Gerald R. Ford проблемы с приемом и посадкой самолетов, пишет Bloomberg
Авианосец США USS Gerald R. Ford (Фото: Ridge Leoni / U.S. Navy / APавианосец США USS Gerald R. Ford)

На новейшем и самом дорогом авианосце США USS Gerald R. Ford (стоимость — $12,9 млрд), который передали флоту 31 мая, столкнулись с «проблемами в основных вещах», пишет агентство Bloomberg. Среди них — сложности с взлетом с полетной палубы истребителей и их посадкой.

Из документов ВМФ, которые оказались в распоряжении Bloomberg, следует, что аэрофинишер (система, которая служит для приема самолета при посадке) вырос в цене с $301 млн до $961 млн. С авианосца не могут взлетать истребители-бомбардировщики F/A-18, которые несут полный боекомплект и полностью заправлены, отмечает агентство.

«Двойная проблема подчеркивает технические и денежные затраты на планируемые три корабля класса Ford, которые обойдутся в $42 млрд, что вызывает повышенное внимание конгресса», — пишет Bloobmerg. USS Gerald R. Ford — это первый из авианосцев в этой серии. С 2015 года строится второй авианосец — John F. Kennedy, а в 2018 начнется строительство Enterprise.

​Авианосец США нового поколения Gerald R. Ford был заложен в 2009 году. Он должен был войти в строй в 2014 году, но его ввод в эксплуатацию несколько раз откладывался. Последний раз его не смогли ввести в строй в 2016 году из-за того, что корабль не смог успешно пройти все тесты на готовность к боевым действиям. Стоимость авианосца составляет около $13 млрд. CNN называет его самым дорогим кораблем такого типа в истории.

Автор: Павел Казарновский
Теги: США , USS Gerald R. Ford
Главное
Жители 452 домов Москвы проголосовали против сноса по программе реновации Общество
Материалы по теме
Две авианосные группы США покинули Японское море Политика
ВМС США приняли на вооружение авианосец нового типа Политика
СМИ узнали об отправке третьего авианосца США к берегам Северной Кореи Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку