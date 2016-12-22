СМИ узнали о проблемах с посадкой самолетов на авианосец США за $13 млрд

На новейшем и самом дорогом авианосце США USS Gerald R. Ford (стоимость — $12,9 млрд), который передали флоту 31 мая, столкнулись с «проблемами в основных вещах», пишет агентство Bloomberg. Среди них — сложности с взлетом с полетной палубы истребителей и их посадкой.
Из документов ВМФ, которые оказались в распоряжении Bloomberg, следует, что аэрофинишер (система, которая служит для приема самолета при посадке) вырос в цене с $301 млн до $961 млн. С авианосца не могут взлетать истребители-бомбардировщики F/A-18, которые несут полный боекомплект и полностью заправлены, отмечает агентство.
«Двойная проблема подчеркивает технические и денежные затраты на планируемые три корабля класса Ford, которые обойдутся в $42 млрд, что вызывает повышенное внимание конгресса», — пишет Bloobmerg. USS Gerald R. Ford — это первый из авианосцев в этой серии. С 2015 года строится второй авианосец — John F. Kennedy, а в 2018 начнется строительство Enterprise.
Авианосец США нового поколения Gerald R. Ford был заложен в 2009 году. Он должен был войти в строй в 2014 году, но его ввод в эксплуатацию несколько раз откладывался. Последний раз его не смогли ввести в строй в 2016 году из-за того, что корабль не смог успешно пройти все тесты на готовность к боевым действиям. Стоимость авианосца составляет около $13 млрд. CNN называет его самым дорогим кораблем такого типа в истории.