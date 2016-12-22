Пенсионный фонд Швеции продал долю в «Газпроме»

Государственный пенсионный фонд Швеции AP7 исключил из своего инвестиционного портфеля акции «Газпрома» и еще пяти зарубежных компаний. По мнению фонда, все они нарушают Парижское соглашение о климате

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Государственный пенсионный фонд Швеции AP7 продал свои доли в шести компаниях, включая российский «Газпром». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление фонда. Все эти компании, по мнению фонда, нарушают Парижское соглашение о климате.

Помимо акций «Газпрома» AP7 избавился от акций в американских ExxonMobil, Entergy, Southern Corp, Westar и канадской TransCanada. В заявлении говорится, что фонд больше не будет инвестировать в эти компании.

В заявлении компании объясняется, что ExxonMobil, Westar, Southern Corp и Entergy выступали против введения норм климатического законодательства в Соединенных Штатах. Претензии фонда к «Газпрому» связаны с поиском компанией нефти в Арктике, к TransCanada – со строительством крупных трубопроводов в Северной Америке.

В декабре прошлого года глава AP7 Ричард Гретхейм предупреждал, что фонд намерен избавиться от акций в этих компаниях. Сообщалось, что фонд пойдет на такой шаг из-за недостаточного выполнения компаниями Парижского соглашения по климату. Глава фонда тогда же обещал в письменной форме уведомить генеральных директоров этих компаний о своем намерении избавиться от их акций.

Согласно информации на сайте AP7, по данным на апрель 2016 года, фонду принадлежали 0,07% акций «Газпрома».