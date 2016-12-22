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Госдеп рассказал о поставленных Трампом сроках переговоров с КНДР
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Госдеп рассказал о поставленных Трампом сроках переговоров с КНДР
Политика, 19:07
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Госдеп рассказал о поставленных Трампом сроках переговоров с КНДР
США будут решать северокорейскую проблему дипломатически до тех пор, пока не упадет первая бомба, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он отметил, что Трамп не стремится начать войну с КНДР, хоть имеет уже готовый военный план
Рекс Тиллерсон (Фото: Andrew Harnik / AP)

Президент США Дональд Трамп против военного конфликта с Северной Кореей и намерен решить проблему дипломатическими мерами, но на всякий случай имеет на своем столе уже готовый план военных действий в отношении Пхеньяна. Об этом в интервью CNN заявил глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон.

«Я думаю, он хочет быть откровенным с Ким Чен Ыном и всем северокорейским режимом по поводу того, что у него на столе уже есть разработанный план военных действий, который в любой момент может вступить в силу. Мы потратили существенное количество времени на совершенствование этого плана», — сказал госсекретарь.

На вопрос ведущего телеканала по поводу заявлений Трампа в Twitter о том, что Тиллерсону следует прекратить вести переговоры «маленьким человеком-ракетой» из-за их неэффективности, госсекретарь заверил, что президент дал ясно ему понять, что дипломатическую линию необходимо продолжать.

​Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США будут предпринимать все возможные дипломатические усилия до тех пор, «пока не упадет первая бомба».

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Последнее испытание оружия массового поражения — водородной бомбы — власти Северной Кореи провели 3 сентября.​ Тогда северокорейские военные отчитались об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом, предназначенной для установки на недавно разработанную межконтинентальную баллистическую ракету. В этот день сейсмические станции разных стран зафиксировали подземные толчки на территории КНДР в диапазоне от 5,6 до 6,4. Западные политики осудили действия Пхеньяна.

Президент США Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что Вашингтон разработал план военного ответа на северокорейскую агрессию, который применит в случае возникновения реальной угрозы Вашингтону или его союзникам. В середине сентября глава государства выступил на 72-й сессии Генассамблеи ООН, где заявил, что США будут вынуждены «полностью уничтожить» КНДР в случае, если она не прекратит свою ядерную программу.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Госдепартамент США , КНДР , Рекс Тиллерсон
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