Госдеп рассказал о поставленных Трампом сроках переговоров с КНДР

Президент США Дональд Трамп против военного конфликта с Северной Кореей и намерен решить проблему дипломатическими мерами, но на всякий случай имеет на своем столе уже готовый план военных действий в отношении Пхеньяна. Об этом в интервью CNN заявил глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон.
«Я думаю, он хочет быть откровенным с Ким Чен Ыном и всем северокорейским режимом по поводу того, что у него на столе уже есть разработанный план военных действий, который в любой момент может вступить в силу. Мы потратили существенное количество времени на совершенствование этого плана», — сказал госсекретарь.
На вопрос ведущего телеканала по поводу заявлений Трампа в Twitter о том, что Тиллерсону следует прекратить вести переговоры «маленьким человеком-ракетой» из-за их неэффективности, госсекретарь заверил, что президент дал ясно ему понять, что дипломатическую линию необходимо продолжать.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США будут предпринимать все возможные дипломатические усилия до тех пор, «пока не упадет первая бомба».
Последнее испытание оружия массового поражения — водородной бомбы — власти Северной Кореи провели 3 сентября. Тогда северокорейские военные отчитались об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом, предназначенной для установки на недавно разработанную межконтинентальную баллистическую ракету. В этот день сейсмические станции разных стран зафиксировали подземные толчки на территории КНДР в диапазоне от 5,6 до 6,4. Западные политики осудили действия Пхеньяна.
Президент США Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что Вашингтон разработал план военного ответа на северокорейскую агрессию, который применит в случае возникновения реальной угрозы Вашингтону или его союзникам. В середине сентября глава государства выступил на 72-й сессии Генассамблеи ООН, где заявил, что США будут вынуждены «полностью уничтожить» КНДР в случае, если она не прекратит свою ядерную программу.