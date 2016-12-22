«Заказчик убийства» Вороненкова впервые публично ответил на обвинения

Предприниматель Владимир Тюрин, которого в Киеве заочно обвиняют в организации убийства экс-депутата от КПРФ Дениса Вороненкова, впервые публично прокомментировал сообщения о своей возможной причастности к преступлению

Владимир Тюрин (Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ»)

Бизнесмен Владимир Тюрин, который проходит в качестве свидетеля по делу об убийстве в Киеве беглого экс-депутата Госдумы от коммунистов Дениса Вороненкова, впервые публично прокомментировал обвинения, предъявленные ему Генпрокуратурой Украины. Свой ответ он прислал в редакцию программы «Новые русские сенсации» на НТВ и попросил опубликовать его без сокращений.

Предприниматель заявил, что не причастен к преступлению и попросил оставить его семью в покое.​



«Я не причастен к тому, в чем меня публично обвиняет генпрокурор Украины Юрий Луценко. В связи с этим убедительно прошу не впутывать в свои грязные интриги меня и моих близких и оставить их в покое, тем более что на Украине хватает проблем, требующих неотложного решения», — говорится в заявлении Тюрина.

«Я сожалею, что мое имя используется в различного рода инсинуациях отдельными украинскими политиками для достижения собственных политических целей», — сказал он.

Накануне, 14 октября, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах писала, что Тюрин сам явился в Следственный комитет (СКР) России для дачи показаний. По информации издания, на визит его подтолкнули обвинения со стороны украинских властей, которые заявили, что именно Тюрин стоит за убийством бывшего депутата Госдумы. В разговоре со следователями предприниматель заверил, что у него не было причин желать смерти Вороненкову, поскольку он не испытывал к политику личной неприязни, не был с ним лично знаком, а их деловые интересы не пересекались.