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Южная Корея призвала КНДР решить ядерную проблему за столом переговоров
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Южная Корея призвала КНДР решить ядерную проблему за столом переговоров
Политика, 14:23
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Южная Корея призвала КНДР решить ядерную проблему за столом переговоров
Спикер парламента Южной Кореи призвал Пхеньян к началу переговоров по ядерной проблеме. Он выступил на ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге, на которую приехала и делегация из КНДР
Чон Се Гюн (Фото: Kim Hong-Ji / Reuters)

Глава Национальной ассамблеи Южной Кореи Чон Се Гюн обратился к властям КНДР с предложением начать диалог по вопросу ядерных испытаний. Об этом он заявил во время выступления на заседании 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), которое проходит в Санкт-Петербурге.

«Я еще раз призываю Северную Корею вернуться за стол переговоров и решить эту проблему [ядерных испытаний. - РБК] в ближайшем будущем», — сказал Чон Се Гюн (цитата по «Интерфаксу»). Он понадеялся, что МПС поспособствует решению проблемы.

По словам южнокорейского парламентария, ядерные испытания и запуски стратегических ракет КНДР это «действительно угроза всему корейскому полуострову».​ «Мы очень обеспокоены ситуацией на корейском полуострове, нашим конфликтом с Северной Кореей», — заметил он.

Делегация КНДР, которая также приехала в Петербург для участия в ассамблее, пока не планирует встречаться с представителями Южной Кореи.

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Последний раз КНДР провела испытание оружие массового поражения 3 сентября. Тогда власти страны отчитались об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом, которая предназначена для установки на недавно разработанную межконтинентальную баллистическую ракету. В этот день сейсмические станции разных стран зафиксировали подземные толчки на территории КНДР в диапазоне от 5,6 до 6,4.

В связи с этим в Сеуле прошло экстренное совещание совета по нацбезопасности, на котором обсуждались перспективы размещения мощного тактического оружия из США на своей территории. В МИД России призвали «сохранять хладнокровие» и воздержаться от дальнейшей эскалации.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: КНДР , Южная Корея , ядерная проблема
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