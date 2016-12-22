В Ракке рассказали об оставшихся после эвакуации боевиках ИГ

Несмотря на то, что террористы ИГ по соглашению с бойцами Сирийских демократических сил эвакуировались из осажденной Ракки, в городе остались иностранные боевики

Фото: Erik De Castro / Reuters

Некоторые, но не все из иностранных боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенной в России террористической организации) покинули Ракку в рамках соглашения об эвакуации с Сирийскими демократическими силами (СДС), лояльными коалиции по борьбе с ИГ, возглавляемой США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на члена городского совета Ракки Омара Аллуша.

Он тем не менее не смог сказать, какое число боевиков осталось в городе.​

Курдско-арабский альянс СДС продолжает бои с боевиками ИГ в Ракке, сообщил агентству представитель альянса Мустафа Бали. Он также рассказал, что иностранные бойцы ИГ остались в городе.

«Операция [по эвакуации. — РБК] завершилась и битва продолжается», — сказал Бали. «Прошлой ночью последняя партия боевиков, согласившихся уехать, покинула город», — отметил он.​

Ранее Reuters со ссылкой на представителя городского совета Ракки сообщило, что бойцы СДС согласились на эвакуацию из осажденного города части бойцов ИГ. Агентство сообщало, что боевики ушли, взяв с собой 400 заложников.

В июне 2017 года Ракку начали штурмовать силы, лояльные коалиции, возглавляемой США. Город считался «столицей» ИГ с июня 2014 года, когда он был захвачен террористами.