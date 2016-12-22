Иран заговорил о возможном выходе из ядерной сделки

Глава МИД Ирана Джавад Зариф не исключил, что страна может выйти из ядерного соглашения. По словам дипломата, это может произойти, если Штаты восстановят свои санкции

Джавад Зариф (Фото: Albin Lohr-Jones / Zuma / Global Look Press)

Иран рассмотрит вопрос о выходе из ядерного соглашения, если США попытаются восстановить санкции в отношении страны. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Джавад Зариф в эфире государственного телевидения.

«Если Иран в любой момент почувствует, что действия, предпринятые противоположной стороне относительно отмены санкций недостаточны для Исламской Республики, тогда у Ирана будет несколько вариантов действий на выбор. И один из них — выход из ядерной сделки», — цитирует заявление Зарифа агентство Bloomberg.

«Если санкции будут снова введены в тех отраслях, что представляют для нас особую важность, таких как продажа нефти, судоходство и страхование морских перевозок, продажу самолетов, у нас будет право на то, чтобы принять решение в пользу выхода из ядерной сделки», — уточнил он.

В минувшую пятницу, 13 октября, президент США Дональд Трамп обнародовал новую стратегию противодействия Ирану. По мнению Трампа, Тегеран не выполняет условия по ядерной программе. В следствии этого США могут выйти из ядерной сделки, предупредил американский лидер.



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