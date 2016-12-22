Гонка премьеров: какую роль Казахстан сыграл в выборах лидера Киргизии

15 октября в Киргизии прошли президентские выборы. В них приняли участие 56% от общего количества избирателей (3,25 млн человек), более половины голосов получил кандидат от пропрезидентской партии Сооронбай Жээнбеков, сообщил предварительные результаты вечером в воскресенье ЦИК Киргизии. За Жээнбекова проголосовали 55,93% пришедших на участки, за его основного соперника Омурбека Бабанова 33,2%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ЦИК Киргизии.
Мирный выбор
Если утверждение результатов выборов пройдет без эксцессов, впервые в постсоветской истории республики, если не считать краткого правления в 2010-2011 гг. Розы Отунбаевой, власть будет передана мирным путем.
С 2011 года пост президента Киргизии занимает Алмазбек Атамбаев. Он был одним из лидеров революции 2010 года, в ходе которой власти лишился президент Курманбек Бакиев. В свою очередь, Бакиев был лидером революции, свергшей правившего страной с 1990 года Аскара Акаева. Бакиев с тех пор живет в Белоруссии, Акаев — в России.
Сам Атамбаев участие в выборах принимать не мог: согласно конституции, принятой после революции 2010 года, Киргизия является парламентской республикой, а срок пребывания одного лица на посту президента ограничен шестилетним сроком. Полномочия премьер-министра, которого по представлению партии большинства выбирает парламент, были расширены на референдуме 2016 года.
Всего в выборах участвовала 11 кандидатов. Задолго до дня голосования эксперты назвали фаворитами гонки 58-летнего Сооронбая Жээнбекова и 47-летнего Омурбека Бабанова. Независимых социологических опросов в Киргизии не проводилось. Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с РБК говорил: если выборы будут происходить без грубого использования административного ресурса, второй тур практически неизбежен.
Преемственность власти
Жээнбекова выдвинула пропрезидентская СДПК, возглавляющая правящую коалицию. С апреля 2016 по август 2017 года Жээнбеков был премьером правительства, до этого представителем президента в южной Ошской области.
Бабанов занимал пост премьера в 2011 году, в последние годы — депутат и лидер оппозиционной парламентской партии «Республика-Ата-Журт».
У Жээнбекова была сильная властная поддержка, Бабанов — более медийная фигура, говорит киргизский политолог, член экспертного совета по укреплению национального единства и религиозной политики при президенте Киргизии Денис Бердаков.
Кампания по выборам президента в последние недели проходила нервно. Президент Атамбаев обвинял во вмешательстве во внутренние дела страны Казахстан, который якобы поставил на победу Бабанова. До этого Атамбаев и сам говорил, что «если бы СДПК не выдвинула кандидатуру в президенты <...> поддержал Бабанова». Однако с тех пор все сильно изменилось. В последний месяц Атамбаев резко критиковал Бабанова. Одна из главных причин этого — сентябрьская поездка кандидата в президенты в столицу Казахстана Астану, где он встречался с президентом Нурсултаном Назарбаевым. Бессменный казахский лидер сказал Бабанову, что его страна будет работать с любым политиком, которого выберет киргизский народ. «Нам нечего делить», — заверил Назарбаев Бабанова, пообещав продолжать сотрудничества в транспортно-транзитной сфере и взаимодействия в рамках Евразийского экономического совета (ЕАЭС).
При этом Жээнбеков также, за месяц до Бабанова, приезжал в Астану на саммит глав правительств ЕАЭС. На встрече с Жээнбековым Назарбаев также говорил о том, что будет работать с любым следующим президентом Киргизии.
Однако Атамбаев 7 октября заявил, что президент Казахстана на встрече с Бабановым открыто того поддержал. Пресс-служба МИД Казахстана в ответ сообщала, что Назарбаев встречался с обоими кандидатами, отвергая обвинения Бишкека во вмешательстве во внутренние дела. Назарбаев и вовсе назвал враньем утверждение, что он поддерживает Бабанова.
Тем не менее 13 октября Атамбаев продолжил критиковать Казахстан и Бабанова, заявив, что народ его страны никогда «не изберет чью-то шестерку». Киргизские СМИ не сомневаются, что так президент назвал Бабанова. В день выборов Атамбаев обвинил Казахстан в препятствовании транзиту грузов между странами и обещал срочно созвать саммит Евразийского экономического союза.
В Киргизии поведение Назарбаева восприняли как нарушение неписаного этикета постсоветских стран, который предполагает, что поддерживается кандидат от действующей власти, а если он не нравится — лучше хранить молчание, объясняет политолог Бердаков. Поездку Бабанова превратили в главное PR-оружие против него, причем весьма эффективное, указывает он.
Одновременно происходило давление на соратников Бабанова. В конце сентября Генпрокуратура страны выпустила заявление, в котором сообщила об обвинении депутата Канатбека Исаева, сторонника Бабанова, в сговоре для организации массовых беспорядков в случае проигрыша. Исаев преследовал цель насильственного захвата власти в случае проигрыша на выборах Бабанова, говорилось в сообщении ведомства.
Поведение Атамбаева эксперт Грозин объясняет тем, что тот пытался реализовать собственную модель передачи власти — людям из ближнего круга, опасаясь, что в случае победы конкурирующего лагеря в республике начнется смена правящей элиты. Сдавать власть команда Атамбаева не собиралась, поэтому она шла ва-банк, понимая, что проигравший или часть его команды по итогам выборов может окажется за решеткой, дополняет Бердаков.
Россия в спор Казахстана и Киргизии не вступала. У Москвы нет предпочтений на выборах; и Бабанов, и Жээнбеков уверяют, что являются сторонниками дальнейшей интеграции, указывает Грозин. Ни один из них не может изменить вектор отношений с Россией, так как большинство населения Киргизии поддерживает расширение партнерства с ЕАЭС, благосостояние многих опирается на трудовую миграцию в Россию, объясняет эксперт.
Киргизия в цифрах
Население
В Киргизии проживает 6,1 млн человек, из них 73,2% киргизов, 14,6% узбеков, 5,8% русских, доля других народов составляют 1% и менее. По количеству населения Киргизия среди стран СНГ уступает только Молдавии и Армении. Уровень безработицы составляет 7,6% (2015 год). Более четверти населения живет за чертой бедности (2016 год)
ВВП
Киргизия — одна из беднейших стран СНГ. ВВП в 2016 году, по предварительным данным, составил $6,597 млрд, меньше всех в СНГ. Сопоставимые значения объема ВВП в 2016 году у Таджикистана ($6,9 млрд) и Молдавии ($6,7 млрд). ВВП на душу населения в 2016 году, по предварительным данным, составил $1133,6. Среди стран СНГ этот показатель ниже только у Таджикистана. В производстве ВРП наблюдается диспропорция: по данным за 2015 год, на столичный регион (Бишкек и Чуйскую область) приходилось 54% ВРП.
Инвестиции
В 2016 году в страну поступило почти $814 млн прямых иностранных инвестиций (ПИИ), отток составил почти $200 млн. Больше всех ПИИ направили в Киргизию Китай (37%) и Россия (35,8%), на третьем месте Канада (14,6%). За первые два квартала 2017 года отток ПИИ показал рост 663% к соответствующему периоду прошлого года и практически сравнялся с притоком ПИИ. Особенно значительно — на 95% — сократился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года поток инвестиций из России.
Внешняя торговля
Внешнеторговый оборот Киргизии в 2016 году составил $5,4 млрд, в том числе $3,9 млрд импорта и $1,5 млрд экспорта. Основную часть экспортной выручки приносит торговля драгоценными металлами и камнями (45% в 2015 году). Кроме того, вывозится текстильная продукция (8%), минеральные ресурсы (7%), продукция транспортного машиностроения (7%) и продукты растительного происхождения (6%).
Денежные переводы
Экономика страны значительно зависит от денежных переводов из-за границы. За границей работает более 750 тыс. эмигрантов из Киргизии. Денежные переводы в Киргизию из-за границы в 2016 году составили более 30% от ВВП. В абсолютных показателях денежные переводы в Киргизию из-за границы в 2016 году составили почти $2 млрд, а оценка на 2017 год составляет $2,5 млрд. Среди стран СНГ в 2016 году больше получили только Украина ($6,1 млрд) и Узбекистан ($2,4 млрд).
По данным Банка России, Киргизия как один из основных экспортеров рабочей силы занимает восьмое место среди крупнейших реципиентов денежных переводов из России, в 2016 году физлица перевели в Киргизию $457 млн. Среди стран СНГ по этому показателю Киргизия уступает только Узбекистану (второе место, $728 млн) и Таджикистану (пятое место, $496 млн).