Гонка премьеров: какую роль Казахстан сыграл в выборах лидера Киргизии

В Киргизии прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК республики, победу уже в первом туре одержал кандидат от партии власти Сооронбай Жээнбеков, второе место занял оппозиционер Бабанов

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15 октября в Киргизии прошли президентские выборы. В них приняли участие 56% от общего количества избирателей (3,25 млн человек), более половины голосов получил кандидат от пропрезидентской партии Сооронбай Жээнбеков, сообщил предварительные результаты вечером в воскресенье ЦИК Киргизии. За Жээнбекова проголосовали ​55,93% пришедших на участки, ​за его основного соперника Омурбека Бабанова 33,2%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ЦИК Киргизии.

Мирный выбор

Если утверждение результатов выборов пройдет без эксцессов, впервые в постсоветской истории республики, если не считать краткого правления в 2010-2011 гг. Розы Отунбаевой, власть будет передана мирным путем.

С 2011 года пост президента Киргизии занимает Алмазбек Атамбаев. Он был одним из лидеров революции 2010 года, в ходе которой власти лишился президент Курманбек Бакиев. В свою очередь, Бакиев был лидером революции, свергшей правившего страной с 1990 года Аскара Акаева. Бакиев с тех пор живет в Белоруссии, Акаев — в России.

Сам Атамбаев участие в выборах принимать не мог: согласно конституции, принятой после революции 2010 года, Киргизия является парламентской республикой, а срок пребывания одного лица на посту президента ограничен шестилетним сроком. Полномочия премьер-министра, которого по представлению партии большинства выбирает парламент, были расширены на референдуме 2016 года.

Всего в выборах участвовала 11 кандидатов. Задолго до дня голосования эксперты назвали фаворитами гонки 58-летнего Сооронбая Жээнбекова и 47-летнего Омурбека Бабанова. Независимых социологических опросов в Киргизии не проводилось. Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с РБК говорил: если выборы будут происходить без грубого использования административного ресурса, второй тур практически неизбежен.

Преемственность власти

Жээнбекова выдвинула пропрезидентская СДПК, возглавляющая правящую коалицию. С апреля 2016 по август 2017 года Жээнбеков был премьером правительства, до этого представителем президента в южной Ошской области.

Бабанов занимал пост премьера в 2011 году, в последние годы — депутат и лидер оппозиционной парламентской партии «Республика-Ата-Журт».

У Жээнбекова была сильная властная поддержка, Бабанов — более медийная фигура, говорит киргизский политолог, член экспертного совета по укреплению национального единства и религиозной политики при президенте Киргизии Денис Бердаков.

Кампания по выборам президента в последние недели проходила нервно. Президент Атамбаев обвинял во вмешательстве во внутренние дела страны Казахстан, который якобы поставил на победу Бабанова. До этого Атамбаев и сам говорил, что ​«если бы СДПК не выдвинула кандидатуру в президенты <...> поддержал Бабанова». Однако с тех пор все сильно изменилось. В последний месяц Атамбаев резко критиковал Бабанова. Одна из главных причин этого — сентябрьская поездка кандидата в президенты в столицу Казахстана Астану, где он встречался с президентом Нурсултаном Назарбаевым. Бессменный казахский лидер сказал Бабанову, что его страна будет работать с любым политиком, которого выберет киргизский народ. «Нам нечего делить», — заверил Назарбаев Бабанова, пообещав продолжать сотрудничества в транспортно-транзитной сфере и взаимодействия в рамках Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

При этом Жээнбеков также, за месяц до Бабанова, приезжал в Астану на саммит глав правительств ЕАЭС. На встрече с Жээнбековым Назарбаев также говорил о том, что будет работать с любым следующим президентом Киргизии.

Однако Атамбаев 7 октября заявил, что президент Казахстана на встрече с Бабановым открыто того поддержал. Пресс-служба МИД Казахстана в ответ сообщала, что Назарбаев встречался с обоими кандидатами, отвергая обвинения Бишкека во вмешательстве во внутренние дела. Назарбаев и вовсе назвал враньем утверждение, что он поддерживает Бабанова.

Тем не менее 13 октября Атамбаев продолжил критиковать Казахстан и Бабанова, заявив, что народ его страны никогда «не изберет чью-то шестерку». Киргизские СМИ не сомневаются, что так президент назвал Бабанова. ​В день выборов Атамбаев обвинил Казахстан в препятствовании транзиту грузов между странами и обещал срочно созвать саммит Евразийского экономического союза.

В Киргизии поведение Назарбаева восприняли как нарушение неписаного этикета постсоветских стран, который предполагает, что поддерживается кандидат от действующей власти, а если он не нравится — лучше хранить молчание, объясняет политолог Бердаков. ​Поездку Бабанова превратили в главное PR-оружие против него, причем весьма эффективное, указывает он.

Одновременно происходило давление на соратников Бабанова. В конце сентября Генпрокуратура страны выпустила заявление, в котором сообщила об обвинении депутата Канатбека Исаева, сторонника Бабанова, в сговоре для организации массовых беспорядков в случае проигрыша. Исаев преследовал цель насильственного захвата власти в случае проигрыша на выборах Бабанова, говорилось в сообщении ведомства.

Поведение Атамбаева эксперт Грозин объясняет тем, что тот пытался реализовать собственную модель передачи власти — людям из ближнего круга, опасаясь, что в случае победы конкурирующего лагеря в республике начнется смена правящей элиты. Сдавать власть команда Атамбаева не собиралась, поэтому она шла ва-банк, понимая, что проигравший или часть его команды по итогам выборов может окажется за решеткой, дополняет Бердаков.

Россия в спор Казахстана и Киргизии не вступала. У Москвы нет предпочтений на выборах; и Бабанов, и Жээнбеков уверяют, что являются сторонниками дальнейшей интеграции, указывает Грозин. Ни один из них не может изменить вектор отношений с Россией, так как большинство населения Киргизии поддерживает расширение партнерства с ЕАЭС, благосостояние многих опирается на трудовую миграцию в Россию, объясняет эксперт.