Совбез ООН осудил «провокационный» запуск ракеты Северной Кореи

Совет безопасности ООН осудил последний ракетный запуск Северной Кореи, признав его «возмутительным действием». Об этом сообщает Reuters.
«Совбез подчеркивает, что это угроза не только региона, но всем государствам членам ООН», — приводит агентство выдержку из заявления.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил пуск ракеты и назвал его «крайне провокационным», говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совбеза ООН.
Гутерриш назвал пуск ракеты «явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН». Он призвал руководство КНДР прекратить дальнейшие запуски ракет, выполнить резолюции Совбеза и предоставить возможность возобновить диалог по денуклеаризации полуострова. Гутерриш также призвал страны-члены Совбеза ООН к полному выполнению санкций против КНДР и деэскалации конфликта вокруг Корейского полуострова
Постоянный представитель России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что Россия намерена ответственно выполнять санкции по КНДР и все резолюции Совета Безопасност, но ждет ответных шагов от США, которые предусмотрены Резолюцией Совбеза ООН, передает Reuters.
По его словам, странам-членам Совбеза ООН также необходимо выполнять политическую часть резолюций по КНДР. Небензя добавил, что странам-членам Совбеза ООН и Северной Корее необходимо прекратить взаимные угрозы.
КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Тихого океана в ночь на 15 сентября. По данным Минобороны Японии, ракета пролетела над Японией и упала в акватории Тихого океана в 2 тыс. км от острова Хоккайдо.
В свою очередь, Совет Безопасности ООН принял решение провести 15 сентября совещание из-за запуска ракеты КНДР. Также Япония, Южная Корея и США заявили, что примут все усилия для того, чтобы международное сообщество оказало «беспрецедентное» давление на Северную Корею.
Вашингтон, Токио и Сеул сошлись во мнении, что «выходящие за все рамки провокационные действия» КНДР являются абсолютно неприемлемыми. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в связи с ракетным запуском Северной Кореи призвал Китай и Россию «проявить свое неприятие» действиям КНДР и принять необходимые меры. Южная Корея также запустила две баллистические ракеты в ответ на действия КНДР.