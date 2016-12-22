Совбез ООН осудил «провокационный» запуск ракеты Северной Кореи

Совет Безопасности ООН осудил очередной ракетный запуск КНДР. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Северную Корею прекратить испытания ракет и начать диалог по денуклеаризации полуострова

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Совет безопасности ООН осудил последний ракетный запуск Северной Кореи, признав его «возмутительным действием». Об этом сообщает Reuters.

«Совбез подчеркивает, что это угроза не только региона, но всем государствам членам ООН», — приводит агентство выдержку из заявления.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил пуск ракеты и назвал его «крайне провокационным», говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совбеза ООН.

Гутерриш назвал пуск ракеты «явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН». Он призвал руководство КНДР прекратить дальнейшие запуски ракет, выполнить резолюции Совбеза и предоставить возможность возобновить диалог по денуклеаризации полуострова. Гутерриш также призвал страны-члены Совбеза ООН к полному выполнению санкций против КНДР и деэскалации конфликта вокруг Корейского полуострова

Постоянный представитель России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что Россия намерена ответственно выполнять санкции по КНДР и все резолюции Совета Безопасност, но ждет ответных шагов от США, которые предусмотрены Резолюцией Совбеза ООН, передает Reuters.

По его словам, странам-членам Совбеза ООН также необходимо выполнять политическую часть резолюций по КНДР. Небензя добавил, что странам-членам Совбеза ООН и Северной Корее необходимо прекратить взаимные угрозы.​

КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Тихого океана в ночь на 15 сентября. По данным Минобороны Японии, ракета пролетела над Японией и упала в акватории Тихого океана в 2 тыс. км от острова Хоккайдо.

В свою очередь, Совет Безопасности ООН принял решение провести 15 сентября совещание из-за запуска ракеты КНДР. Также Япония, Южная Корея и США заявили, что примут все усилия для того, чтобы международное сообщество оказало «беспрецедентное» давление на Северную Корею.

Вашингтон, Токио и Сеул сошлись во мнении, что «выходящие за все рамки провокационные действия» КНДР являются абсолютно неприемлемыми. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в связи с ракетным запуском Северной Кореи призвал Китай и Россию «проявить свое неприятие» действиям КНДР и принять необходимые меры. Южная Корея также запустила две баллистические ракеты в ответ на действия КНДР.