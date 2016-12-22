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Расходы Польши на оборону превысят требования НАТО из-за России
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Расходы Польши на оборону превысят требования НАТО из-за России
Политика, 17:16
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Расходы Польши на оборону превысят требования НАТО из-за России
Парламент Польши утвердил увеличение оборонных расходов на фоне «угрозы с Востока». Страна собирается довести их до 2,5% ВВП, что значительно превосходит уровень, требуемый НАТО
Фото: Jakob Ratz / Zuma / ТАСС

Польский сейм (нижняя палата парламента) подавляющим большинством одобрил увеличение расходов на оборону выше уровня, требуемого НАТО, на фоне «российской угрозы», сообщает ABC News.

Согласно документу, одобренному польскими законодателями, в 2020 году расходы Польши на оборону должны составлять не ниже 2,1% от ВВП, а в 2020-м — не менее 2,5% от ВВП. В то время как НАТО просит от своих стран-членов выделять не менее 2% от ВВП.

Министр обороны Польши Антоний Мацеревич в пятницу заявил, что увеличение необходимо в качестве ответа на «угрозы с Востока», где Россия «использует силу для достижения своих политических целей», добавляет агентство.

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Документу предстоит одобрение верхней палаты парламента, после чего он отправится на подпись президенту.

В конце августа Мацеревич говорил, что дополнительные средства пойдут на глубокую модернизацию вооруженных сил. В частности, это касается увеличения личного состава сухопутных сил и закупки для них нового вооружения, соответствующего стандартам НАТО. Заместитель министра обороны страны Томаш Жатковский тогда же отмечал, что две третьих вооружения и снаряжения составляют советские и польские образцы, доставшиеся в наследство польской армии от Варшавского договора.

Решение увеличить расходы на оборону для стран — членов НАТО до 2% ВПП было принято на саммите стран альянса в Ньюпорте в 2014 году. В июне этого года генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Брюсселе констатировал, что требуемого уровня ассигнований на оборону достигли лишь пять стран блока.

Одобрение сеймом увеличения расходов на оборону произошло на фоне проходящих в эти дни крупнейших за последние годы российско-белорусских военных учений «Запад-2017», которые вызвали серьезную озабоченность у НАТО.

Замглавы Минобороны России Александр Фомин накануне в интервью немецкому Deutshe Welle ответил на беспокойство западных коллег. Он заявил, что термин «Запад» не стоит воспринимать в политическом смысле. «Термин «запад» обозначает запад Российской Федерации и Белоруссию, которая еще западнее, чем Россия», — сказал Фомин. «Учения носят абсолютно мирный и абсолютно оборонительный характер», — добавил замминистра.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Россия , НАТО , Польша , оборонные расходы
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