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Три страны анонсировали «беспрецедентное» давление на Северную Корею
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Три страны анонсировали «беспрецедентное» давление на Северную Корею
Политика, 10:36
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Три страны анонсировали «беспрецедентное» давление на Северную Корею
Япония, США и Южная Корея пообещали Пхеньяну жесткую реакцию на новейшие ракетные испытания. Они договорились убедить международное сообщество усилить давление на Северную Корею до «беспрецедентного» уровня
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Вашингтоне, Токио и Сеуле согласились, что «выходящие за все рамки провокационные действия» со стороны Пхеньяна «абсолютно неприемлемы». Три страны жестко отреагируют на последний ракетный пуск, говорится в сообщении МИД Японии по итогам телефонного разговора представителей трех стран.

Необходимо добиться перемен в политике КНДР, согласились дипломаты. Три страны будут прилагать усилия к тому, чтобы все международное сообщество оказало «беспрецедентное» давление на Пхеньян, отметили в японском дипломатическом ведомстве. Вместе с этим необходимо использовать возможности Генеральной Ассамблеи ООН, 72-я сессия которой открылась 12 сентября.

Телефонный разговор провели директор департамента Азиатско-Тихоокенского региона Кендзи Канасуги, спецпредставитель Госдепа США Джозеф Юн и начальник отдела мирных переговоров с КНДР МИД Южной Кореи Ким Хон Гюн.

Северная Корея провела новые испытания баллистической ракеты в ночь на 15 сентября по московскому времени. По данным японской стороны, ракета упала в Тихом океане в 2 тыс. км от северного японского острова Хоккайдо. В связи с этим запуском созвано заседание Совбеза ООН.

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В Сеуле на прошедшие пуски отреагировали жестко. Президент Мун Чжэ Ин заявил, что вести диалог с Севером в сложившейся ситуации невозможно, передавало агентство Yonhap. Он добавил, что Сеул способен уничтожить КНДР.

«Если Северная Корея предпримет провокации против нас или наших союзников, мы обладаем необходимым потенциалом, чтобы уничтожить ее и сделать так, чтобы страна от этого не оправилась», — подчеркнул президент Южной Кореи.

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В Сеуле в ответ на ракетный пуск КНДР запустили две баллистические ракеты. Запуск произошел спустя шесть минут после испытаний Пхеньяна. Представитель Минобороны Южной Кореи подчеркнул, что это произошло, пока ракета КНДР все еще находилась в воздухе.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя очередной ракетный пуск, призвал Россию и Китай «проявить свое неприятие» поведения КНДР и предпринять конкретные меры против этой страны, передавал Reuters.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Япония , США , КНДР , Южная Корея , баллистическая ракета
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