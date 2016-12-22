Госдеп призвал Москву и Пекин проявить свою нетерпимость к запускам КНДР
Политика, 05:34
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Госдеп призвал Москву и Пекин проявить свою нетерпимость к запускам КНДР
России и Китаю следует перейти к конкретным мерам по отношению к Северной Корее из-за ее ядерной программы, считает глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон. Он призвал страны выразить свою нетерпимость действиям Пхеньяна
Рекс Тиллерсон
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия и Китай должны предпринять конкретные меры против Северной Кореи в ответ на ее последний ракетный запуск, который произошел в ночь на пятницу, 15 сентября. Об этом сообщает Reuters.
«Китай и Россия должны заявить о своей нетерпимости к этим безответственным запускам ракет и принять конкретные меры со своей стороны», — следует из заявления главы Госдепартамента.
Он подчеркнул, что Китай поставляет в Северную Корею большую часть своей нефти, а Россия является «крупнейшим эксплуататором северокорейского принудительного труда».
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