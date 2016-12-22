Главный редактор журнала Focus извинился за оскорбление Путина

Главный редактор немецкого журнала Focus извинился за формулировку с оскорблением президента Владимира Путина в одной из статей, опубликованной на страницах издания. Он заверил, что редакция не хотела обидеть российского лидера

Фото: Sven Hoppe / DPA / ТАСС

Пресс-атташе посольства России в Германии Денис Микерин сообщил, что главный редактор немецкого журнала Focus, в котором ранее вышел материал с оскорблением президента Владимира Путина, Роберт Шнайдер извинился за вызвавшую резонанс формулировку. Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.

По словам Микерина, в четверг, 14 сентября, Шнайдер позвонил в посольство и лично «выразил сожаление в связи с известными высказываниями в журнале в адрес президента Российской Федерации». Главный редактор также заверил, что редакция журнала «ни в коей мере не хотела обидеть или оскорбить главу российского государства».

«Тем не менее, согласившись с нашими доводами, он признал исключительную некорректность выбранной формулировки и принес свои извинения, в т.ч. перед всеми читателями, кого справедливо возмутил оскорбительный пассаж», — подчеркнул Микерин.

Речь идет о материале, который был опубликован в 37-м номере журнала Focus за 2017 год. На его обложке содержится анонс статьи под заголовком «50 доводов против Меркель», в в самом материале говорится, что канцлер ФРГ Ангела Меркель боится собак. «Она [канцлер Германии Ангела Меркель] боится путинской собаки, но не боится собаку Путина», — сказано в статье. В российском посольстве 12 сентября потребовали извинений от издания.

Представитель пресс-службы немецкого журнала Алиса Вагнер в разговоре с РБК пояснила, что редакция не хотела никого оскорбить, в статье, по ее словам, была использована непереводимая игра слов. «Термин «собака» (der Hund) на немецком языке синонимичен выражению «крепкий орешек» (harter Hund)», — отметила представитель журнала.

На публикацию также обратили внимание и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Focus является «русофобским» изданием, а сама фраза о российском лидере — оскорбительной. На вопрос, знает ли Путин об этой статье, Песков заверил, что в Кремле «не проявляют большого интереса» к деятельности журнала.