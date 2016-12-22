От Березовского до Эрдогана: кто и за что извинялся перед Путиным

Главный редактор немецкого журнала Focus извинился за оскорбления Путина в одной из статей. По его словам, редакция не хотела обидеть российского президента. Кто и за что приносил извинения Владимиру Путину — в обзоре РБК

Владимир Путин (Фото: Philippe Wojazer / Rеuters)

Главный редактор немецкого журнала Focus за оскорбление

В сентябре немецкий журнал Focus опубликовал материал, в котором говорится, что канцлер ФРГ Ангела Меркель боится собак. «Она [канцлер Германии Ангела Меркель] боится путинской собаки, но не боится собаку Путина», — сказано в статье. В российском посольстве предложение сочли оскорбительным и потребовали извинений от издания. В редакции заявили, что не хотели никого оскорбить и использовали игру слов. 15 сентября свои извинения Путину принес главный редактор журнала Роберт Шнайдер.

Реджеп Тайип Эрдоган за сбитый самолет

27 июня 2016 года на сайте Кремля появилось сообщение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился перед Путиным за сбитый турецкими ВВС российский самолет Су-24. Извинения со стороны турецких властей были одним из ключевых условий Кремля для восстановления отношений с Анкарой.

«Я хочу еще раз выразить свое сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините». (Цитата заявления Эрдогана на сайте Кремля)

Позднее пресс-секретарь турецкого президента Ибрахим Калын подтвердил подлинность послания Эрдогана, однако добавил, что выраженное главой государства сожаление не является извинением. Окружение турецкого лидера сообщило агентству Anadolu, что в письме Эрдогана не содержалось ни единого слова извинений за сбитый российский самолет.

Спустя день Песков подтвердил, что русский перевод письма Эрдогана соответствует турецкому тексту письма. «[Слово «извините»] на сто процентов соответствует турецкому языку», — сказал он.

Владимир Путин (слева) и ​Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Жители чеченского села Кенхи за своего односельчанина

В начале мая 2016 года житель Кенхи Рамазан Джалалдинов пожаловался Путину и генпрокурору Юрию Чайке на местных чиновников, которые, по его словам, «отнимают у жителей значительную часть компенсаций» за разрушенные во время войны дома, удерживают зарплату бюджетников и «устраняются от помощи людям».

Спустя несколько дней село посетил глава Чечни Рамзан Кадыров, который провел встречу с местными жителями, по данным «Интерфакса», подтвердившими слова Джалалдинова. Позднее в СМИ появились сообщения, что неизвестные сожгли дом Джалалдинова, а местные силовики оцепили село и по очереди вызывали местных жителей в полицию, требуя раскрыть местонахождение Джалалдинова и членов его семьи. Спустя несколько дней жители села обратились к Путину с извинениями.

«На сходе жителей нашего села было подписано обращение к президенту Владимиру Путину. Под ним подписалось​ практически все взрослое население Кенхи», — сообщил «Интерфаксу» глава села Кенхи Магомед Гаджиев. По его словам, жители села попросили президента не рассматривать высказывания Джалалдинова как выражение мнения всех кенхинцев. В обращении к Путину он был назван «необразованным человеком».

В январе 2017 года в интервью Deutsche Welle Джалалдинов рассказал, что сначала вернулся в Чечню извиняться перед Кадыровым, но в итоге из-за угроз в свой адрес был вынужден тайно перебраться в Москву.

Неназванный американский чиновник за обвинения в коррупции

7 апреля 2016 года, отвечая на вопросы в ходе форума ОНФ, Владимир Путин опроверг обвинения в коррупции, содержащиеся в «панамских документах». По его словам, за ними стоят официальные лица и органы Соединенных Штатов.

«То, что они позволяют себе хамить иногда публично, нам за это принесли извинения некоторые чиновники администрации, но не потому, что им стало стыдно, а потому, что они умнее тех, кто это делал». (Владимир Путин)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался уточнить, кто из американских чиновников принес извинения. «Поскольку сам президент не назвал тех, кто это сделал, то я не считаю себя вправе это делать», — заявил он. Песков при этом отметил, что извинения были принесены до публикации «панамских документов».

Телеканал CNN за публикацию фотографии

26 февраля 2015 года телеканал CNN принес публичные извинения за показ фотографии Владимира Путина в сюжете о том, что Би-би-си удалось установить личность боевика «Исламского государства» (организация запрещена в России. — РБК).

«Из-за сбоя на видеосервере во время сегодняшнего экстренного выпуска новостей случайно загрузилась фотография Владимира Путина, подготовленная для нашего следующего сюжета. Мы приносим извинения за эту ошибку». (Заявление пресс-секретаря CNN).

Арам Габрелянов за публикацию видео

В апреле 2013 года портал Life News опубликовал видео с закрытой части совещания в Калмыкии, на котором Путин раскритиковал членов правительства и губернаторов. Ответственность за публикацию видео взял на себя главный редактор сайта Ашот Габрелянов, позднее в своем Twitter публичные извинения Путину принес его отец, руководитель медиахолдинга News Media Арам Габрелянов.

Борис Березовский за свои ошибки

23 марта 2013 года пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что незадолго до своей смерти Борис Березовский попросил прощения у президента России.

«Некоторое время назад Березовский направил Владимиру Путину письмо, написанное им лично, в котором он признал, что совершил очень много ошибок, попросил у Путина прощения за эти ошибки и обратился к Путину с просьбой помочь ему вернуться на Родину». (Дмитрий Песков)

Борис Алешин за отсутствие мороженого

В конце августа 2007 года президент Путин посетил Международный авиационно-космический салон (МАКС) в подмосковном Жуковском. Покидая мероприятие, глава государства захотел мороженого и сделал незапланированную остановку у лотка, который оказался пустым. После этого глава Роспрома Борис Алешин объяснил, что мороженое не успели привезти вовремя из-за пробок. Он заявил, что принес президенту извинения за этот досадный случай, и пообещал, что в следующий раз глава государства «будет обеспечен мороженым от пуза».