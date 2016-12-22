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Как губернаторы реагировали на жалобы народа Путину
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Как губернаторы реагировали на жалобы народа Путину
Прямая линия Путина, 23:18
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Как губернаторы реагировали на жалобы народа Путину
Губернаторы и силовики начали реагировать на критику в их адрес во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Главы регионов либо сами выезжали к жалобщикам, либо профильное ведомство обещало решить проблему
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Во время прямой линии президент ответил на ряд вопросов из регионов, которые касались проблем с выплатой компенсаций, лекарствами, аварийным жильём и свалками.

Владимиру Путину жаловались жители Иркутской, Самарской, Орловской, Мурманской и Московской областей, Ставропольского, Забайкальского, Приморского, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа и Удмуртии.

Президент реагировал жестко: главе Ставрополья он посоветовал лично приехать и осмотреть пострадавшее от наводнения в регионе жилье, а от властей Подмосковья потребовал решить «острый вопрос» со свалкой в Балашихе.

Жительница Ставрополья Валентина Саковская-Некрасова рассказала Путину о том, что ее семье не выплатили компенсацию за пострадавшее из-за недавнего наводнения жилье. Президент в ответ заявил, что деньги для компенсаций жертвам паводка из федерального бюджета уже перевели. «Это очень странно, у меня не укладывается в голове», — добавил он и обратился к губернатору региона Владимиру Владимирову с вопросом «Где деньги?».

Вскоре после этого телеканал «Звезда» со ссылкой на источник сообщил, что Владимиров подал в отставку. Эту информацию РБК опровергли пресс-секретарь губернатора Алексей Нос и источник в Кремле. Сам Владимиров заявил, что компенсацию пострадавшим от наводнения жителям края уже перевели, хотя, вопреки словам Путина, из федерального бюджета эти средства в региональный не поступали.

Ещё до того, как закончилась прямая линия, к дому Саковской-Некрасовой приехал «мужчина в светлой рубашке» и крикнул: «Деньги на счету, проверьте баланс!», рассказала РБК сама жертва наводнения. В региональном Министерстве труда и социальной защиты населения РБК подтвердили, что деньги на счет женщины были переведены.

Одной из первых к Путину обратилась учительница Алена Остальцова из Шелехова Иркутской области. Она пожаловалась президенту на низкие зарплаты учителей в регионе и рассказала, что ее зарплата, к примеру, составляет всего 16,5 тыс. руб. Глава государства выразил недоумение, что оклады опытных и молодых преподавателей «различаются в 2-3 раза».

После этого в образовательных учреждениях области была назначена проверка, рассказала глава иркутского м​инистерства образования Валентина Перегудова. «Размер средней заработной платы педагогических работников организаций общего образования в Иркутской области в 2016 году составил 31978 рублей, в 2015 году — 31579 рублей в 2014 году 31552 рублей», — говорится в сообщении на сайте администрации региона.

Жители Балашихи в Московской области пожаловались президенту на Кучинский полигон твердых бытовых отходов, расположенный рядом с их домами. Путин заявил, что строительство жилья рядом со свалкой нарушает градостроительные нормы и пообещал «незамедлительно» поспособствовать решению этой проблемы.​​

Еще до конца прямой линии пресс-служба Следственного комитета заявила, что проверит жалобы жителей Балашихи, а губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место событий, о чем сообщил в своем Facebook.

Неудобные вопросы в эфире прямой линии с Путиным. Фотогалерея Еще 13 фото
Фотогалерея

В удмуртской столице Ижевске президенту показали деревянные бараки, в которых приходится размещаться жителям города. Сразу же после этого прокуроры и чиновники городской администрации приехали в показанный во время прямой линии барак и пообещали его жителям разобраться с ситуацией, сообщило местное местное информационное агентство «Сусанин».

На прямой линии президент ответил на вопрос жителя Приморья о сложностях получения дальневосточного гектара. После этого Министерство по развитию Дальнего Востока прислало РБК заявление главы ведомства Александра Галушки, в котором сообщается, что гектар смогут получить все желающие. «Все эти вопросы и выявленные «узкие места» разрешаются в том числе и принятием необходимых изменений в законы и ведомственные регламенты, — подчеркнул он. — Специально для этого на базе Общественного совета Минвостокразвития создана рабочая группа».

Администрация Нягани в Ханты-Мансийском автономного округа проверит обращение к Путину жителей вагонного городка, которые более десяти лет ждут очереди на расселение. «По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой администрация Нягани подготовит предложения по возможностям ускорения реализации муниципальной программы», — говорится в заявлении на сайте администрации округа.

В ходе прямой линии к президенту обратилась онкологическая больная Дарья Старикова из Апатитов Мурманской области. Она пожаловалась президенту на нехватку в регионе врачей узкого профиля. Путин в ответ рассказал ей историю о собственном отце, у которого был рак, и пообещал обратить внимание на ситуацию и помочь лично ей. «По обращению к президенту Дарьи Стариковой, завтра еду в Апатиты, проблему Даши и организацию здравоохранения в городе обсудим на месте», — отреагировала  в Twitter глава региона Марина Ковтун.

Глава Забайкальского края Наталья Жданова рассказала ТАСС о том, что в ближайшее время встретится с жительницей региона, которая рассказала Путину о том, что после пожаров в крае ей предоставили непригодный для жизни дом.

В ходе прямой линии Путин зачитал жалобу на губернатора Самарской области Николая Меркушкина, который «отнимает у ветеранов какие-то федеральные  льготы». Президент признался, что не понял как губернатор может отнимать льготы, но пообещал проверить эту информацию. Руководитель департамента информационной политики областной администрации Илья Чернышев сообщил журналистам, что в 2017 году в регионе были введены критерии нуждаемости ветеранов труда. «Это решение позволило перераспределить средства на усиление поддержки ос​тро нуждающимся — отметил он. - Так, за счет освободившихся средств размер социального пособия малоимущим был увеличен почти в 3,5 раза». При этом выплаты ветеранам, чья пенсия составляет менее 19,5 тыс руб, не были сокращены, подчеркнул Чернышев.

В Краснодарском крае обратившийся к Путину водитель рассказал ему о низком качестве дорог в регионе. Пресс-секретарь краснодарского губернатора Галина Жукова, комментируя эту претензию, сообщила РБК, что глава региона «в курсе, в каком состоянии улица Новороссийская, и дороги города действительно нуждаются в ремонте». По ее словам, ремонт этой улицы начался с конца прошлой недели, и он продлится до конца года.

Среди глав раскритикованных регионов оказался и губернатор, который упрекнул в проблеме федеральный центр. Так, к президенту обратилась инвалид первой группы из Орловской области, которая пожаловалась ему, что не может своевременно получить положенные ей медикаменты из-за недостатка бюджетных средств. В ответ на это губернатор области Вадим Потомский сообщил, что в регионе заявительнице оказывается возможная поддержка, но решать эту проблему комплексно надо на федеральном уровне.

Авторы: Евгения Кузнецова, при участии Дмитрия Окреста и Ильи Немченко
Теги: Владимир Путин , «Прямая линия с Владимиром Путиным»
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