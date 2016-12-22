От «Матильды» до Лермонтова: основные заявления Путина на прямой линии

Главные заявления Путина, сделанные во время юбилейной, 15-й прямой линии, — в материале РБК

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / AP)

«Россия на протяжении всей истории страны жила под санкциями. Их вводили, когда чувствовали конкуренцию, чтобы сдержать Россию. Не было бы Крыма, придумали бы что-нибудь другое».

«Россия потеряла от санкций $50–52 млрд, а те, кто их ввел, — $100 млрд».

«Что касается продления ограничений: если партнеры начнут их снимать, то мы тоже будем это делать».

«Без совместной конструктивной работы ничего не получится. Мы очень надеемся на конструктивную роль США в урегулировании кризиса на юго-востоке Украины».

«Обмениваться колкостями с администрацией Трампа, кого-то оскорблять — самый плохой путь. Надо вместе работать».

«Мы, конечно, готовы предоставить ему [бывшему директору ФБР Джеймсу Коми] убежище в России, если он столкнется с преследованием в США».

«И в нашей литературе, и в украинской можно найти много ярких и жестких примеров, чтобы ответить [президенту Украины] Петру Алексеевичу [Порошенко]. Но я не буду делать этого из уважения к украинскому народу, к нашей общей истории и вере».

«Лермонтов говорил обо всей России, включая те области, которые сейчас называются Украиной. Так что тут нечего нос задирать».

«Еще Тарас Шевченко сказал: «Доборолась Украина до самого края…» Надеюсь, что этот период в жизни истории Украины и украинского народа закончится».

«Если кто-то хочет быть европейцем, счета сначала пусть свои закроет в офшорных зонах, а потом говорит о благе народа».

«Закончился ли экономический кризис? Очень хочется ответить положительно, послать позитивный сигнал обществу. Но при этом всегда думаешь о том, что вдруг где-то случится сбой. Мы должны основываться, делая выборы подобного рода, на объективных данных. А они говорят, что рецессия в российской экономике преодолена и мы перешли к периоду роста».

«Что особенно тревожно, увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности, получающих доходы ниже прожиточного минимума».

«Падение российской экономики было очень серьезным, поэтому пока сложно почувствовать экономический рост».

«Бедность — один из источников радикализма и терроризма в некоторых регионах мира».

«Без цифровой экономики у страны нет будущего».

«Я готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, решение стоящих проблем, а не использует имеющиеся трудности (а они всегда есть) для собственного политического пиара. Использование трудностей как инструмент собственной раскрутки только усугубляет их».

«Оппозиция спекулирует на проблемах. Не спекулировать надо, а предлагать решения. И те, кто это делает, они имеют право на диалог с властью».

Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в Гостином дворе (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

«Нужно деполитизировать эту проблему, забыть о том, что она существует, с уважением относиться к религиозным чувствам людей и помнить о том, что здание собора строилось как церковь, а не как музей. Но музейные функции Исаакиевского собора должны быть сохранены».

«Несмотря на всякие слухи, мои дети живут в России, в Москве. Дочери занимаются наукой, образованием, никуда не лезут, ни в какую политику. Что касается внуков, один уже в детский сад ходит».

«Понимаете, я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови. Все у меня нормально, прошу меня понять правильно, отнестись с пониманием к моей позиции. У меня недавно второй внук родился».

«У нас с 2000 года значительно снизилась смертность: младенческая — в три раза, материнская — в четыре раза».

«Мы многое сделали для того, чтобы демографические тенденции приобрели устойчивый позитивный характер. Рождаемость растет темпами, которых нет в европейских странах».

«Руководство Москвы обещает, что все продумано. Но мы знаем, как все происходит на самом деле. Нельзя все предусмотреть».

«Речь идет о жилом фонде в Москве, который через 10–15 лет превратится в аварийное жилье. И, если эту проблему не решать своевременно, мы столкнемся с проблемой, которую очень сложно решить, а может, даже и невозможно».

«Страна большая, сложная. Много людей с разными взглядами, оценками. Не хотелось бы вступать в спор режиссера с депутатом Поклонской. У нее есть позиция, она пытается ее защищать. Но никаких запретов по этому поводу, насколько я знаю, не было принято».

«Я не хочу метать громы и молнии, хотя, конечно, болельщики и любители футбола ждут лучших результатов от нашей национальной сборной».

«У современного российского футбола есть две проблемы: слишком много легионеров играет в российских командах и слишком мало внимания уделяется развитию юношеского футбола».

«Что касается будущего, то у нас есть такая машина времени. Этот предмет называется «история», нужно тщательно ее изучать, тщательно и объективно оценивать, чтобы построить будущее».

«Я хочу задать вопрос своему двойному тезке, губернатору Ставропольского края: Владимир Владимирович, где деньги?»