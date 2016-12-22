Какие важные вопросы Путин оставил без прямого ответа на прямой линии

В ходе ежегодной прямой линии с народом Владимир Путин уклонился от прямого ответа на многие важные вопросы. Он не ответил о своем переизбрании, не сказал, будет ли Исаакиевский собор передан РПЦ, не назвал деятеля оппозиции

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Выборы

15 июня состоялась 15-я «Прямая линия с Владимиром Путиным». Президент ответил на 70 вопросов, на некоторые он дал уклончивые ответы, а на другие отвечать отказался. В числе вопросов, оставшихся без однозначной реакции, были и острые, в том числе — кого глава государства видит своим преемником.

Всего без конкретного ответа, как подсчитал РБК, осталось десять вопросов. Как и предсказывали РБК политологи накануне прямой линии, Путин не объявил о своем выдвижении на новый срок и не ответил на несколько вопросов, связанных с этой темой. Так, на вопрос о своем преемнике на президентском посту Путин напомнил участникам прямой линии, что только «избиратель, российский гражданин может определить, кто будет возглавлять регионы, район конкретный, город, область или страну». Президент добавил, что «сам когда-то определится» с преемником. «Не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы», — сказал он.

Аналогичные вопросы, но в более жесткой форме Путину з​адавали в СМС-сообщениях, которые транслировались на экран в прямом эфире, но большая часть из них так и не была озвучена. Не ответил Путин и на вопрос телеведущего Дмитрия Борисова о​​​​ том, будут ли еще прямые линии с его участием. «Если будет линия, то она будет прямая, как сегодня», — пообещал президент.

Коррупция, оппозиция, пенсионный возраст​

Президент ушел от ответа на вопрос школьника из Нефтеюганска Данилы Прилепы о «показных домашних арестах» чиновников при разгуле коррупции в России. Свой вопрос школьник зачитал с бумаги, и Путин поинтересовался у него, сам ли он подготовил вопрос или ему его передали. «Самое главное, чтобы ни одно нарушение не осталось без наказания. А что касается вопроса с домашними арестами, то этот вопрос должен решать суд», — заявил президент. В качестве примера эффективной борьбы с коррупцией он привел обвинительный приговор, вынесенный 13 июня экс-главе ФСИН Александру Реймеру.

Как и предсказывали эксперты, в эфире был вопрос о протестах. Ведущий прямой линии спросил у Путина, готов ли он говорить с кем-то из «недовольных», которые «протестуют в социальных сетях и выходят на улицы». Президент ответил, что готов вести диалог с теми представителями оппозиции, кто «нацелен на улучшение жизни людей, а не использует имеющиеся трудности для политического пиара». Но имен своих потенциальных собеседников Путин так и не назвал. Позже, во время пресс-подхода, президент также не дал ответа на вопрос Би-би-си о том, считает ли он оппозиционера Алексея Навального своим конкурентом на будущих выборах. Фамилию Навального он по традиции также не произнес.

Традиционно острый вопрос о повышении пенсионного возраста, который Путину задал студент из Челябинска Аркадий Бодрягин, также остался без прямого ответа. «Некоторые эксперты считают, что без этого нам не обойтись, в том числе и ссылаясь на опыт других стран. Я считаю, что к этому относиться надо аккуратно», — подчеркнул президент. По его словам, слухи о том, что решение по этому вопросу уже принято, не соответствует действительности, и принимать такие решения следует «без суеты и спешки».

Без ответа остались и некоторые несерьезные вопросы. Например, президент отказался сказать, у кого из глав государств самое крепкое рукопожатие. «Сила мирового лидера определяется не рукопожатием, а самоотдачей в реализации полномочий», — подчеркнул он.

Вопросы о культуре

На прямую линию с президентом обычно приглашают работников культуры. В этом году ее в числе прочих посетили режиссер Алексей Учитель и актер Сергей Безруков. Последний задал Путину два вопроса: о «чудовищных» проверках кинокартины Учителя «Матильда», начатых по инициативе депутата Натальи Поклонской, и о судьбе художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, у которого недавно прошли обыски по делу о хищениях в театре. Эти обыски создают негативный фон для власти среди деятелей культуры, пожаловался актер.

Глава государства сообщил, что ему не хотелось бы вмешиваться в спор Учителя с Поклонской. «У нее есть позиция, она пытается ее защищать. Но никаких запретов по этому поводу, насколько я знаю, не было принято», — прокомментировал он и попросил вести этот диалог «в рамках приличий и в рамках закона». Учитель, сидевший в студии рядом с Безруковым, возмутился, что депутат настаивает на проверках фильма, хотя сама она его не видела. «Тратятся бюджетные деньги, когда к нам приходят прокуратура, казначейство, Счетная палата, и все они занимаются одним и тем же. Мне кажется, подстрекательства к этому не должно быть», — пояснил режиссер. «Да», — коротко ответил Путин.

На вторую часть вопроса Безрукова — о судьбе Серебренникова — президент ответа так и не дал. Позже, общаясь с журналистами, он назвал ситуацию с приходом ОМОНа в «Гоголь-центр» «нелепой».

Вопрос об Исаакии

Два вопроса президенту задали рабочие Балтийского завода. Один из них, названный Путиным неожиданным, касался передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви. «Вы как человек родившийся и выросший в Петербурге хотите сохранить его как музей-памятник или передать РПЦ?» — спросили у главы государства.

В России есть закон о передаче религиозных зданий, религиозных обязательств, но есть и международные документы, которые запрещают передавать памятники архитектуры в другие руки, напомнил Путин. Он пообещал, что решение, которое позволит использовать Исаакий как культовое учреждение и как музей, будет найдено. А пока президент призвал не использовать этот вопрос «как инструмент мелкой внутриполитической борьбы». О том, как принималось решение о передаче Исаакия и какой статус будет у собора после его передачи, РБК подробно описывал в конце апреля.

О личной жизни

Тему личной жизни президента подняла жительница Кабардино-Балкарии Татьяна Прокопенко, которая поинтересовалась у президента, как зовут его внуков (незадолго до этого Путин впервые сообщил о том, что они у него есть, в интервью CNN) и сколько им лет. Президент рассказал, что его дети и внуки живут в Москве и что его дочери «живут нормальной жизнью и занимаются наукой, не лезут ни в какую политику».

«Понимаете, я не хочу, чтобы они [внуки] росли принцами крови. Стоит мне назвать возраст, имя, они сразу будут идентифицированы», — пояснил Путин. Президент так и не назвал имена детей, но упомянул про рождение второго внука.

О личном президента неоднократно спрашивали в СМС-сообщениях, которые транслировались на экран во время прямого эфира. Чаще всего россияне интересовались у главы государства, когда он «представит первую леди». Но вопрос так и остался без ответа.