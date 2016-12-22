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Путин призвал оппозицию не использовать трудности страны для пиара
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Путин призвал оппозицию не использовать трудности страны для пиара
Прямая линия Путина, 16:19
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Путин призвал оппозицию не использовать трудности страны для пиара

Президент России Владимир Путин полагает, что оппозиция не должна использовать имеющиеся у страны проблемы для «собственной раскрутки», не должна наживаться на них.

В ходе прямой линии глава государства отметил, что готов разговаривать со всеми, кто действительно «нацелен на улучшение жизни людей», а не пытается «нажиться» на трудностях, при этом усугубляя их.

«Они спекулируют на проблемах. Не спекулировать надо, а предлагать решения», - сказал Путин, подчеркнув в то же время, что те, кто предлагает решения, «имеют право на диалог с властью».

Говоря о публикуемых в СМИ и интернете сообщениях о фактах коррупции, Путин подтвердил, что видит их и внимательно к ним относится.

«Я их вижу, как правило, эти материалы, прежде всего, если это касается моих коллег, конечно, я не могу этого не видеть… Но человек, занимающий мое место, должен обязательно это перепроверять и окончательные выводы делать на основе только объективных данных», - сказал Путин.

 Президент также отметил, что СМИ постоянно используются для вброса «фейков» в целях политической борьбы.

«Что делать, такова жизнь», - сказал Путин. Президент также признал, что и его самого иногда пытаются обмануть, но даже в этих случаях он не действует «суетливо» и пытается выяснить мотивы обманщика. «Но я этого не забуду», - добавил президент.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин , Оппозиция , «Прямая линия с Владимиром Путиным»
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