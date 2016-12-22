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Эксперты «Валдая» предложили план стабилизации на Ближнем Востоке
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Эксперты «Валдая» предложили план стабилизации на Ближнем Востоке
Политика, 21:31
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Эксперты «Валдая» предложили план стабилизации на Ближнем Востоке
Ближний Восток охвачен глобальным кризисом, но восстановление экономики может стать платформой для налаживания сотрудничества в регионе, гласит доклад дискуссионного клуба «Валдай»
Даръа, Сирия (Фото: Alaa Al-Faqir / Reuters)

Гражданские войны, эскалация терроризма и углубление геополитического противостояния надолго погрузили Ближний Восток в хаос «нового Средневековья» и привели к гуманитарной катастрофе. Несмотря на разнообразие причин кризиса, именно социально-экономическое восстановление Ближнего Востока находится в интересах всех присутствующих там мировых и региональных игроков и способно проложить путь к политическому решению конфликта.

Таковы основные выводы экспертного доклада дискуссионного клуба «Валдай», озаглавленного «Ближний Восток: тьма перед новым рассветом?». Документ подготовлен коллективом дипломатов и востоковедов под руководством академика РАН Виталия Наумкина.

По мнению авторов, конфликты на Ближнем Востоке — это сочетание множества факторов разной силы, глубины и природы — от естественной нехватки воды и демографических проблем до исторического перекоса государственной системы в сторону исполнительной власти и геополитического соперничества соседних держав.

Разнообразие причин нестабильности привело к разнообразию форм, которые принимают конфликты в той или иной стране. «Речь идет о структурной архаизации конфликтности, все более напоминающей стилистику средневековых смут, реализующуюся на современном технологическом уровне», — отмечают эксперты «Валдая».

Попытки разрешить социально-политический кризис, охвативший весь регион, не имеют успеха в первую очередь из-за глубокого падения доверия между всеми слоями местного населения, уверены авторы доклада. Так, попытки консолидировать основные силы на платформе борьбы с терроризмом оказались безрезультатны, потому, что на Ближнем Востоке нет ни одного игрока, которого еще кто-либо не обвинил в поддержке террористов.

Эксперты «Валдая» призвали создать аналог ОБСЕ на Ближнем Востоке
Политика

Схожая ситуация была описана в прошлогоднем докладе «Валдая», посвященном ближневосточному урегулированию. Документ, вышедший в августе 2016 года, оценивает события «арабской весны» как катализатор давних кризисов и проблем. Вследствие этого политические процессы изменили свою скорость, направленность и смысл, провоцируя сползание Ближнего Востока в хаос и угрожая мировой безопасности.

Вместо многочисленных полумер и попыток нащупать общую почву для разных игроков эксперты «Валдая» год назад предлагали создать новую систему безопасности — по аналогии с ОБСЕ в Европе, которая стала бы источником сдержек и противовесов для отдельных держав и установила бы баланс в ближневосточной политике.

Теперь внимание аналитиков переместилось на социально-экономическое развитие. Внешние силы, по их словам, пока не могут договориться о том, должно ли экономическое восстановление Ближнего Востока следовать за политической стабилизацией или наоборот. Сами авторы доклада уверены, что экономические вопросы должны быть решены первыми.

«Выработка согласованного проекта экономической реабилитации региона выходит на первый план как задача всего международного сообщества. Это та точка совпадения интересов, которая позволила бы увязать многосторонние действия на политическом треке в один стабилизационный пакет», — отмечается в исследовании.

На практике это должно означать создание механизмов координации международной помощи с участием всех заинтересованных сторон — ООН, МВФ, Всемирного банка, государственного и частного капитала. Экономическое и гуманитарное восстановление региона отвечает интересам всех ближневосточных стран, поскольку даже относительно благополучные терпят ущерб из-за политического, энергетического или дипломатического кризисов. Поэтому реконструкция Ближнего Востока и региональная безопасность могут стать «точкой совпадения интересов» разных игроков, уверены эксперты «Валдая».

Лучший способ решения ближневосточных проблем — совмещение политического урегулирования и экономической реконструкции, уверен Александр Шумилин, директор центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН. «Например, в случае с Сирией никто не будет вкладывать средства в восстановление страны без гарантий устойчивости политического положения», — пояснил РБК Шумилин.

Автор: Георгий Макаренко
Теги: Ближний Восток , восстановление , анктикризисный план , «Валдай»
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