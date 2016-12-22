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Путин пообещал предоставить убежище бывшему главе ФБР
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Путин пообещал предоставить убежище бывшему главе ФБР
Политика, 14:57
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Путин пообещал предоставить убежище бывшему главе ФБР
По словам президента, в случае предъявления Джеймсу Коми обвинений российские власти готовы будут поддержать его так же, как Эдварда Сноудена
Джеймс Коми (Фото: Alex Brandon / AP)

Бывший глава Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми, записавший во время своего пребывания на посту главы спецслужбы разговор с президентом США Дональдом Трампом и передавший запись в СМИ, ничем не отличается от Эдварда Сноудена, а потому в случае необходимости может рассчитывать на политическое убежище в России, заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.

«Прямая линия с Владимиром Путиным»: онлайн-трансляция
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Как отметил президент, его поразило, что Коми сам организовал утечку в СМИ о содержании своих разговоров с президентом США. «Он записал разговор с верховным главнокомандующим и передал через своего друга в СМИ. Это звучит странно. А чем тогда директор ФБР отличается от господина Сноудена? Тогда он не руководитель спецслужбы, а правозащитник», — заявил президент.

«Кстати говоря, если в этой связи против него какие-то преследования возникнут, мы и ему готовы предоставить политическое убежище в России. Он должен об этом знать», — сказал Путин.

В то же время президент отметил, что в своих показаниях членам конгресса Коми не привел никаких доказательств вмешательства России в ход президентских выборов в США.

Экс-директор ФБР раскрыл источник утечки о его частных беседах с Трампом
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Бывший директор ФБР Джеймс Коми выступил на слушаниях в комитете по разведке сената США 8 июня. В ходе сессии блиц-вопросов со стороны сенаторов он заявил, что именно русские хакеры атаковали серверы национального комитета Демократической партии и именно они пытались повлиять на американскую политику.

В то же время, по словам Коми, непосредственного воздействия на процесс подсчета голосов хакерские атаки не возымели. Первые признаки кибервторжения со стороны России датируются концом лета 2015 года, утверждает бывший глава ФБР.

За полгода службы во главе ФБР при новой администрации США Коми несколько раз с глазу на глаз беседовал с президентом Трампом, еще несколько раз созванивался с ним по телефону. Когда 9 мая Трамп отправил Коми в отставку, ссылаясь на нарушения в деле о переписке Хиллари Клинтон, тот попросил своего друга и советника, профессора Колумбийского университета, рассказать журналистам о содержании документов. По мнению экс-директора, его заметки не были секретной информацией государственной важности и поступить он так должен был как «гражданин своей страны».

Неудобные вопросы в эфире прямой линии с Путиным. Фотогалерея Еще 13 фото
Фотогалерея

Сноуден — бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США, передавший в прессу данные о ведущейся американскими спецслужбами слежке за переговорами и электронной перепиской граждан различных государств.

В 2013 году Сноуден был объявлен правоохранительными органами США в международный розыск по обвинениям в шпионаже и похищении государственной собственности. 1 августа 2013 года, прилетев из Гонконга в аэропорт Шереметьево, он получил временное убежище в РФ, позднее ему выдан вид на жительство в России, срок действия которого впоследствии продлен до 2020 года. Точное местонахождение Сноудена не разглашается из соображений безопасности.

Автор: Евгений Калюков
Теги: США , ФБР , Эдвард Сноуден , Джеймс Коми
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