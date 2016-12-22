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Путин предложил использовать опыт Ватикана при передаче Исаакия
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Путин предложил использовать опыт Ватикана при передаче Исаакия
РПЦ и реституция, 14:29
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Путин предложил использовать опыт Ватикана при передаче Исаакия
В мире уже есть примеры решения проблем, связанных с передачей церкви имущества, заявил Владимир Путин в ответ на вопрос о судьбе Исаакиевского собора в Петербурге. По словам президента, проблему нужно деполитизировать
Интерьер Исаакиевского собора (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин предложил использовать опыт Ватикана и отказаться от политизации проблемы при ответе на вопрос о судьбе Исаакиевского собора в Петербурге. Путину задали вопрос как человеку, родившемуся и выросшему в Санкт-Петербурге, хочет ли он сохранить собор как музей или передать Русской православной церкви.

​«У нас есть закон о передаче религиозных зданий религиозным организациям. У нас также есть законы, которые запрещают передавать в другие руки то, что является памятником архитектуры и находится под защитой ЮНЕСКО», — ответил президент.

«Прямая линия с Владимиром Путиным»: онлайн-трансляция
Политика

При этом Путин добавил, что примеры решения подобных проблем в мире уже есть. «В том же Ватикане, в соборе Святого Петра. Нужно деполитизировать эту проблему, забыть о том, что она существует, с уважением относиться к религиозным чувствам людей»., — подчеркнул он.

Президент напомнил, что Исаакиевский собор изначально был построен как церковь. «А в советское время что сделали? Маятник Фуко повесили, открыли музей атеизма», — сказал он, назвав такое решение «тонким издевательством».

В то же время Путин согласился, что Исаакиевский собор привлекает огромное число туристов, и заявил о необходимости найти такое решение, которое позволит использовать собор и как культовое учреждение, и как музей.

Неудобные вопросы в эфире прямой линии с Путиным. Фотогалерея Еще 10 фото
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: Владимир Путин , церковь , Исаакиевский собор
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