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Клон: Путин ответил Порошенко продолжением стихотворения Лермонтова
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Клон: Путин ответил Порошенко продолжением стихотворения Лермонтова
Прямая линия Путина, 14:10
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Клон: Путин ответил Порошенко продолжением стихотворения Лермонтова
Президент Владимир Путин ответил Петру Порошенко продолжением стихотворения Михаила Лермонтова. При этом Путин дал оценку экономическому состоянию Украины, ее развороту к Евросоюзу, а закончил ответ цитатой из Тараса Шевченко.
Трансляция «Прямой линии с Владимиром Путиным» (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В ходе «Прямой линии» президент Владимир Путин дал развернутый ответ на речь президента Украины Петра Порошенко, в которой тот процитировал стихотворение Михаила Лермонтова. При этом Путин начал с продолжения стихотворения «Прощай немытая Россия», а закончил цитатой из Тараса Шевченко.

Путин признал, что не смотрел выступление Порошенко по поводу введения безвизового въезда украинцев в страны Евросоюза, в котором тот процитировал стихотворение Лермонтова («Прощай, немытая Россия, / Страна рабов, страна господ, / И вы, мундиры голубые, / И ты, им преданный народ»). По словам президента, об этой речи ему рассказали «только вчера».

«За это похвалю», — отметил Путин и пояснил, что фраза относится к интересу президента Украины к русской классике. Путин процитировал те же строчки, что и Порошенко, однако добавил, что стихотворение на этом не заканчивается и прочитал второе четверостишие:

«Быть может, за стеной Кавказа /
Укроюсь от твоих пашей, /
От их всевидящего глаза, /
От их всеслышащих ушей».

Путин напомнил историю создания этого стихотворения. «Он [Лермонтов] написал эти стихи в 1841- 42 годах. Он поехал на Кавказ, он был офицером и защищал интересы своего отечества. Он был храбрым офицером. В тот момент области, которые сейчас являются Украиной, были областями России. Лермонтов говорил о всей России, включая и те области, которые сейчас являются Украиной», — сказал Путин.

По словам президента, Лермонтов, таким образом, никуда не уезжал, а продолжал служить в России. «Может быть и Петр Алексеевич подает нам сигнал, что он тоже никуда не собирается. Он нам говорит, что у меня есть интересы в России и я никуда не собираюсь», — заключил Путин.

Путин ответил Порошенко цитатой из Лермонтова
Видео: РБК

Далее он дал оценку экономическому положению на Украине, которое ухудшилось после победы Майдана, рассказал о низких зарплатах и пенсиях, высокой цене на газ и услуги ЖКХ. При этом Путин добавил, что «там, куда он [Порошенко] собирается, голубых мундиров больше, чем у нас. Пусть не расслабляется».

Неудобные вопросы в эфире прямой линии с Путиным. Фотогалерея Еще 13 фото
Фотогалерея

«Но при этом я хочу сказать, что против этих ребят мы ничего не имеем. Совет вам да любовь», — пояснил Путин. Он уточнил свою мысль словами о том, что если кто-то хочет быть европейцем, пусть сначала закроет свои счета. В заключение ответа на вопрос Путин вольно процитировал четверостишие из дружеского послания землякам украинского поэта Тараса Шевченко:

«Доборолась Украина... /
И за что страдает: /
Хуже ляха свои дети /
Ее распинают».

​Строкой из этого стихотворения была озаглавлена вышедшая в марте 2014 года статья бывшего руководителя администрации президента Украины Виктора Медведчука. Ему Путин посвятил значительную часть ответа на предыдущий вопрос, отметив, что Медведчук следует традициям украинских националистов, однако при этом выступает за федерализацию Украины и тесные экономические и политические связи с Россией.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Владимир Путин , Петр Порошенко , Михаил Лермонтов
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