В Забайкалье отреагировали на жалобу жительницы Путину на прямой линии

Администрация пообещала помочь женщине, дом которой сгорел. Она пожаловалась Путину на бездействие чиновников. Это стало первой реакцией властей на поднятые на прямой линии проблемы и вопросы

Наталья Жданова (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова заявила, что власти разберутся в ситуации с домом жительницы Натальи Калининой, которая в рамках прямой линии пожаловалась Владимиру Путину на бездействие властей.

«Безусловно, поможем этой несчастной женщине и выполним поручение нашего президента, который всегда поддерживает наш регион», — приводит слова губернатора ТАСС.

Прокуратура края начала проверку по жалобе женщины Путину. Она проводится под личным контролем регионального прокурора Василия Войкина. «В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение прав пострадавших жителей края, изучены обстоятельства сложившейся ситуации. При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

Наталья Калинина рассказала Путину, что ее дом сгорел весной 2015 года, а предоставленный властями новый дом непригоден для жилья. Местные власти не оказывают содействия в ситуации. Из-за этого она попросила президента помочь разрешить ситуацию. Калинина добавила, что является матерью-одиночкой.

Владимир Путин пообещал «в любом случае» решить проблему женщины. Он заявил, что попросит разобраться в ситуации прокуратуру.

РБК ведет онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным

В Забайкалье в апреле 2015 года вспыхнули лесные пожары, в результате которых полностью сгорели или получили повреждения более 200 домов. Региональная прокуратура тогда возбудила уголовное дело о халатности против чиновников, ответственных за тушение пожара.​

На прямой линии в 2015 году Путин пообещал, что власти выплатят денежные компенсации всем пострадавшим.