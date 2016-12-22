Путин рассказал о рождении у него второго внука

Во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» президент рассказал, что недавно у него родился второй внук, а первый «уже ходит в детский сад». Глава государства отметил, что не хочет, чтобы его внуки выросли «принцами крови»

Ребенок во время трансляции «Прямой линии с Владимиром Путиным» в Омске (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин рассказал во время прямой линии о рождении у него второго внука. «У меня недавно родился второй внук», — заявил он в ответ на вопрос одной из участниц ежегодной беседы.

«Вопреки расхожему мнению мои дети и внуки все живут здесь, в России, в Москве, а не за границей. Они живут нормальной жизнью, не лезут ни в какую политику, занимаются образованием, живут как все», — пояснил Путин.

По словам президента, он не хотел бы, чтобы его внуки росли принцами крови. «Прошу меня в этом понять», — заключил Путин.

10 июня в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Владимир Путин впервые рассказал о своих внуках. На вопрос режиссера, любит ли он их, президент ответил, что любит, однако признал, что у него не хватает времени, чтобы играть с ними.

Говоря о детях, Путин рассказал, что гордится своими дочерьми. А также отметил, что они не занимаются политикой или крупным бизнесом. «Они не занимаются политикой, они не занимаются никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием. <...> У них есть своя семейная жизнь, и мы встречаемся», — сказал президент, отвечая на вопрос об отношениях внутри семьи.

Эти вопросы были заданы во время интервью для подготовки документального четырехсерийного фильма Стоуна о президенте России. Впервые он был показан в эфире американского телеканала ShowTime 12 июня. В России его пока не демонстрировали, но права на трансляцию уже приобрел «Первый канал».

Владимир Путин 15 июня отвечает на вопросы граждан России во время ежегодной прямой линии. Мероприятие проходит в Гостином Дворе в центре Москвы. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин начал готовиться к нему за неделю. Последние два дня президент занимался подготовкой «беспрерывно», отмечал Песков.