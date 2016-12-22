Путин не увидел «ничего экстраординарного» в новых санкциях США

Законопроект о расширении санкций США против Москвы, который получил одобрение в сенате США, не является следствием чего-то «экстраординарного», заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии». Ограничения вводятся «на голом месте», добавил президент.
«Это свидетельство и продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах. Но тем не менее, это происходит, и я считаю, на голом месте», — заявил Путин.
Путин отметил, что Россия всегда жила под санкциями. Другие страны вводили ограничения против Москвы, когда чувствовали конкуренцию с ее стороны. По словам президента, санкции направлены на сдерживание России. «Россия на протяжении всей истории страны жила под санкциями. Их вводили, когда чувствовали конкуренцию: чтобы сдержать Россию. Не было бы Крыма, придумали бы что-нибудь другое», — заявил Путин.
Санкции отразились на российской экономике, но не кардинально, сказал Путин. Большее влияние на нее оказала конъюнктура на мировых рынках, в частности, снижение цен на традиционные товары российского экспорта, такие как нефть, отметил президент. Но санкции привели к падению ВВП России на 1%, добавил президент.
В то же время западные санкции привели к позитивным явлениям в экономике России, заявил глава государства.«Но, как ни странно, есть и плюсы. В чем они заключаются? В том, что мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефте- и газо-долларами», — сказал он.
Но также Путин подчеркнул, что санкции не приводят к позитивным последствиям в мировой экономике. «Конечно, это ненормальная ситуация, и все эти ограничения ни к чему хорошему не приводят, и надо стремиться к тому, чтобы мировая экономика функционировала без этих ограничений», — заявил он.
Сенат США 14 июня принял законопроект о расширении санкций против России. Под санкции могут попасть госкомпании, работающие в секторах железнодорожного и судоходного транспорта. Их активы, находящиеся на территориях под юрисдикцией США, будут заблокированы. Предлагается усилить меры против нефтегазовых предприятий: американским компаниям будет запрещено поставлять товары или услуги попавших в список российским юридическим лицам, занятым добычей нефти на арктическом шельфе, на глубоководье, а также сланцевой нефти, среди прочего. Документ о санкциях должен получить одобрение у членов палаты представителей.