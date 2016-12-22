Путин не увидел «ничего экстраординарного» в новых санкциях США

Новые санкции США вводятся на «голом месте», заявил Путин во время «Прямой линии». Если бы Россия не присоединила Крым, западные страны нашли бы другие причины для сдерживания Москвы, добавил он

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Законопроект о расширении санкций США против Москвы, который получил одобрение в сенате США, не является следствием чего-то «экстраординарного», заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии». Ограничения вводятся «на голом месте», добавил президент.

«Это свидетельство и продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах. Но тем не менее, это происходит, и я считаю, на голом месте», — заявил Путин.

Путин отметил, что Россия всегда жила под санкциями. Другие страны вводили ограничения против Москвы, когда чувствовали конкуренцию с ее стороны. По словам президента, санкции направлены на сдерживание России. «Россия на протяжении всей истории страны жила под санкциями. Их вводили, когда чувствовали конкуренцию: чтобы сдержать Россию. Не было бы Крыма, придумали бы что-нибудь другое», — заявил Путин.

Санкции отразились на российской экономике, но не кардинально, сказал Путин. Большее влияние на нее оказала конъюнктура на мировых рынках, в частности, снижение цен на традиционные товары российского экспорта, такие как нефть, отметил президент. Но санкции привели к падению ВВП России на 1%, добавил президент.

В то же время западные санкции привели к позитивным явлениям в экономике России, заявил глава государства.«Но, как ни странно, есть и плюсы. В чем они заключаются? В том, что мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефте- и газо-долларами», — сказал он.

Но также Путин подчеркнул, что санкции не приводят к позитивным последствиям в мировой экономике. «Конечно, это ненормальная ситуация, и все эти ограничения ни к чему хорошему не приводят, и надо стремиться к тому, чтобы мировая экономика функционировала без этих ограничений», — заявил он.

Сенат США 14 июня принял законопроект о расширении санкций против России. Под санкции могут попасть госкомпании, работающие в секторах железнодорожного и судоходного транспорта. Их активы, находящиеся на территориях под юрисдикцией США, будут заблокированы. Предлагается усилить меры против нефтегазовых предприятий: американским компаниям будет запрещено поставлять товары или услуги попавших в список российским юридическим лицам, занятым добычей нефти на арктическом шельфе, на глубоководье, а также сланцевой нефти, среди прочего. Документ о санкциях должен получить одобрение у членов палаты представителей.