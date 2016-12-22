В Петербурге задержали выбившего зуб полицейскому подростка

Сотрудники центра «Э» задержали несовершеннолетнего петербуржца, которого подозревают в нападении на полицейского во время митинга 12 июня на Марсовом поле, сообщает «Фонтанка».
По словам источников издания, задержание произошло 14 июня, подросток был задержан дома, оперативники доставили его в 78-й отдел полиции Центрального УМВД. Несовершеннолетний проходит подозреваемым по делу, возбужденному по ст. 318 УК (насилие в отношении представителя власти). Основанием для его возбуждения стало происшествие в ходе митинга на Марсовом поле: неизвестный ударил кулаком в лицо сотрудника патрульно-постовой службы и выбил ему зуб.
17-летний подросток действительно проходит по делу о нападении на полицейского во время митинга 12 июня, рассказал РБК помощник депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Борис Коваленко. «Я говорил с его матерью, которая сейчас сидит на допросе. Ему вменяется нападение на полицейского», — сказал в разговоре с РБК Коваленко.
По данным уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой, во время несанкционированного митинга, который прошел на Марсовом поле в Санкт-Петербурге 12 июня, были задержаны 73 несовершеннолетних. В сообщении также говорилось, что в отношении большинства задержанных подростков были составлены протоколы по ст. 20.2. ч. 5 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). При этом на 11 несовершеннолетних были оформлены протоколы и по ст. 19.3 ч. 1 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Кроме того, по тем или иным причинам в отношении 30 задержанных несовершеннолетних протоколы не составлялись, указала омбудсмен.
В Москве также задержали подростка, обвиняемого в нападении на полицейского в ходе несанкционированного митинга 12 июня. 14 июня Басманный суд отложил вопрос о мере пресечения по этому делу. Обвиняемый — 17-летний школьник Михаил Г., который, по версии Следственного комитета, распылил газ на Пушкинской площади, когда там проходила акция протеста против коррупции. В результате один из омоновцев получил ожог глаза.