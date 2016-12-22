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В Петербурге задержали выбившего зуб полицейскому подростка
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В Петербурге задержали выбившего зуб полицейскому подростка
Политика, 12:46
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В Петербурге задержали выбившего зуб полицейскому подростка
По подозрению в нападении на полицейского во время несанкционированного митинга на Марсовом поле задержан несовершеннолетний. Уголовное дело было возбуждено после того, как неизвестный ударом кулака выбил зуб сотруднику полиции
Митинг 12 июня на Марсовом поле (Фото: Reuters)

Сотрудники центра «Э» задержали несовершеннолетнего петербуржца, которого подозревают в нападении на полицейского во время митинга 12 июня на Марсовом поле, сообщает «Фонтанка».

По словам источников издания, задержание произошло 14 июня, подросток был задержан дома, оперативники доставили его в 78-й отдел полиции Центрального УМВД. Несовершеннолетний проходит подозреваемым по делу, возбужденному по ст. 318 УК (насилие в отношении представителя власти). Основанием для его возбуждения стало происшествие в ходе митинга на Марсовом поле: неизвестный ударил кулаком в лицо сотрудника патрульно-постовой службы и выбил ему зуб.

17-летний подросток действительно проходит по делу о нападении на полицейского во время митинга 12 июня, рассказал РБК помощник депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Борис Коваленко. «Я говорил с его матерью, которая сейчас сидит на допросе. Ему вменяется нападение на полицейского», — сказал в разговоре с РБК Коваленко.

Акции оппозиции в регионах. Фотогалерея Еще 9 фото
Фотогалерея

По данным уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой, во время несанкционированного митинга, который прошел на Марсовом поле в Санкт-Петербурге 12 июня, были задержаны 73 несовершеннолетних. В сообщении также говорилось, что в отношении большинства задержанных подростков были составлены протоколы по ст. 20.2. ч. 5 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). При этом на 11 несовершеннолетних были оформлены протоколы и по ст. 19.3 ч. 1 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Кроме того, по тем или иным причинам в отношении 30 задержанных несовершеннолетних протоколы не составлялись, указала омбудсмен.

Фоторепортаж с акции протеста в Москве Еще 20 фото
Фотогалерея

В Москве также задержали подростка, обвиняемого в нападении на полицейского в ходе несанкционированного митинга 12 июня. 14 июня ​Басманный суд отложил вопрос о мере пресечения по этому делу. Обвиняемый — 17-летний школьник Михаил Г., который, по версии Следственного комитета, распылил газ на Пушкинской площади, когда там проходила акция протеста против коррупции. В результате один из омоновцев получил ожог глаза.

Авторы: Владислав Гордеев, Илья Немченко
Теги: Петербург , задержания , антикоррупционный митинг
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