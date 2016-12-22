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Европейский суд отказался снять с Дмитрия Киселева санкции
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Европейский суд отказался снять с Дмитрия Киселева санкции
Политика, 11:35
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Европейский суд отказался снять с Дмитрия Киселева санкции
Суд не стал снимать европейские санкции, введенные из-за присоединения Крыма к России. Гендиректор «России сегодня» заявил, что был лишен права на защиту в суде. Его обязали оплатить судебные издержки
Дмитрий Киселев (Фото: Константин Чалабов / РИА Нвовости)

Европейский суд общей юрисдикции, рассматривающий иски против органов Евросоюза, оставил в силе санкции против гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда. Также Киселев обязан оплатить издержки, связанные с рассмотрением его дела.

Иск Киселева к Совету ЕС, в который входят члены правительств стран-членов союза, был зарегистрирован 22 мая 2015 года. Под санкции Дмитрий Киселев попал в марте 2014 года после присоединения Крыма к России, затем, в марте 2015 года, эти санкции были продлены. Гендиректор «России сегодня», в частности, настаивал, что не поддерживал активно «введение российских войск на Украину», что стало одной из причин его включения в санкционный список. Также Киселев отмечал, что санкции против него, как журналиста являются нарушением свободы слова. Слушания по иску Киселева начались в сентябре 2016 года.

Сам Киселев, комментируя решение Европейского суда, заявил в колонке на сайте «РИА Новости», что ему не разрешили лично выступать на судебном заседании, хотя Киселев подавал просил об этом суд. По словам гендиректора «России сегодня», слушания закончились «почти девять месяцев» назад, с тех пор суд работал над вердиктом. Киселев заявил, что «любой гражданин России, решивший оспорить в судебном порядке санкции против него, фактически лишен права на защиту».

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Дмитрий Киселев , санкции ЕС
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