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WP узнала о проверке Трампа спецпрокурором на вмешательство в правосудие
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WP узнала о проверке Трампа спецпрокурором на вмешательство в правосудие
Политика, 02:15
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WP узнала о проверке Трампа спецпрокурором на вмешательство в правосудие
Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий возможные связи Дональда Трампа с Россией, заинтересовался случаями препятствия правосудию со стороны президента. Пока что допрашиваются представители спецслужб
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Спецпрокурор по российскому делу Роберт Мюллер проводит допросы с высокопоставленными представителями американских спецслужб в рамках широкого расследования, одна из задач которого — выяснить не пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

В прошлом экс-глава ФБР Джеймс Коми лично заверял Трампа, что против президента не ведется расследование. Но вскоре после увольнения Коми ситуация изменилась, утверждает издание.

Пять источников сказали Washington Post, что на проведение допросов согласились директор Национальной разведки Дэн Коутс, директор АНБ Майк Роджерс и его бывший заместитель Ричард Леджетт. С ними Мюллер проведет беседы уже на этой неделе.

АНБ в заявлении газете отметило, что будет «полноценно сотрудничать со специальным прокурором». В офисе Нацразведки отказались комментировать эту информацию.

Расследование возможного вмешательства Трампа в правосудие началось спустя несколько дней после увольнения Коми 9 мая, рассказали газете знакомые с ситуацией источники. Команда Мюллера взяла на себя эту работу и назначила допросы сотрудников разведки.

«Мюллер рассматривает вопрос вмешательства в правосудие как нечто большее, чем просто публичные выпады в адрес друга друга Коми и Трампа», — пишет Washington Post со ссылкой на источника.

Белый дом направил все вопросы газеты к адвокату Трампа по российскому делу. «Утечки информации из ФБР в отношении президента возмутительны, непростительны и беззаконны», — сказал адвокат Трампа Марк Касовитц.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Дональд Трамп , Роберт Мюллер
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