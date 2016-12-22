Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,59 57,12 EUR Нал. 64,84 64,15 USD Бирж. 57,44 +0,46 EUR Бирж. 64,45 +0,56 USD ЦБ. 57,03 +0,12 EUR ЦБ. 63,95 +0,18 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1838,32 -1,23% РТС 1013,78 -1,67% Brent 46,90 -2,76% DJIA 21374,56 +0,22% Nasdaq 6194,89 -0,41% FTSE 7474,40 -0,35%
Би-би-си рассказала о помощи Сергея Минаева Усманову в записи видео
Лента новостей
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 12 км 01:31, Общество Би-би-си рассказала о помощи Сергея Минаева Усманову в записи видео 01:16, Политика Памфилова исключила регистрацию Навального на президентских выборах 00:46, Политика Реалити-шоу для успокоения: какие темы обсудит Путин на прямой линии 00:00, Политика Суд продлил арест Гайзера до 19 сентября 14 июн, 23:59, Политика Силуанов рассказал о влиянии повышения ставки ФРС США на экономику России 14 июн, 23:15, Финансы В доме стрелка из Кратово обнаружили сгоревшие человеческие останки 14 июн, 22:25, Общество Сенат США одобрил расширение санкций против России 14 июн, 22:06, Политика Полгода после штурма: что дало России взятие Алеппо 14 июн, 22:04, Политика Дворкович поручил доработать проект о системе налогообложения на нефть 14 июн, 21:45, Экономика Лидер британских либерал-демократов ушел в отставку из-за религии 14 июн, 21:39, Политика Ядерный кризис: почему переговоры о разоружении зашли в тупик 14 июн, 21:39, Политика При стрельбе в Сан-Франциско погибли четыре человека 14 июн, 21:37, Общество ЦБ резко ограничит круг покупателей сложных финансовых продуктов 14 июн, 21:23, Финансы Суд продлил арест подельникам Шакро Молодого 14 июн, 21:14, Общество Российская «дочка» Apple выполнила предписание ФАС по ремонту iPhone 14 июн, 21:11, Технологии и медиа ФРС США повысила базовую ставку второй раз в этом году 14 июн, 21:02, Финансы Суд лишил менеджеров «Башнефти» вознаграждений на 2,6 млрд руб. 14 июн, 20:59, Бизнес В ООН сообщили о гибели 300 человек от авиаударов коалиции США в Ракке 14 июн, 20:52, Политика Нейросеть для вкладчика: как работает «умный» сервис для подбора депозита 14 июн, 20:38, Деньги Ройзману не хватит подписей депутатов для выдвижения в губернаторы 14 июн, 20:37, Политика Лучшим фильмом на «Кинотавре» признали «Аритмию» Бориса Хлебникова 14 июн, 20:30, Общество  Конфликт интересов: кто ищет «руку Москвы» в кармане Дональда Трампа 14 июн, 20:26, Политика «Победа» обжаловала в Верховном суде установку видеокамер в самолетах 14 июн, 20:18, Бизнес Архитектурное бюро Zaha Hadid подготовит заявку на участие в реновации 14 июн, 20:16, Бизнес Леонид Слуцкий обратился к фанатам «Халл Сити» на английском языке 14 июн, 20:13, Спорт США перебросили в южную Сирию системы реактивного залпового огня 14 июн, 20:10, Политика Обвиняемого в распылении газа 12 июня оставили под стражей на два дня 14 июн, 20:09, Общество
Би-би-си рассказала о помощи Сергея Минаева Усманову в записи видео
Усманов vs Навальный, 01:16
0
Би-би-си рассказала о помощи Сергея Минаева Усманову в записи видео
Записывать видеообращения к Навальному Усманову помогал писатель и главред Esquire Сергей Минаев, пишет Би-би-си. Помощь Минаева потребовалась, так как штатные пиарщики Усманова были против ответа Навальному
Сергей Минаев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Писатель и главный редактор российский версии журнала Esquire Сергей Минаев помог миллиардеру Алишеру Усманову записать видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному, сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на двух знакомых писателя и одного знающего Усманова человека.

Источник «Би-би-си» рассказал, что Минаев давно знаком с Усмановым. Кроме того, это подтвердил и сам писатель. «Би-би-си» указывает на то, что Минаева и Усманова связывают общие деловые партнеры. Инвестор проектов Минаева-Валерий Казикаев состоит в совете директоров «Металлоинвеста», который принадлежит холдингу USM Алишера Усманова.

Казикаев владеет 50% ресторанной сети «Хлеб и вино», в которой у Минаева 30%, и 50% бара «Духлесс бар», где у Минаева 35%, пишет Би-би-си, ссылаясь на ЕГРЮЛ. Кроме того, жена Казикаева Ирина Фомина — основной владелец винного импортера МБГ, долей в котором также владеет писатель.

Знакомый Усманова рассказал Би-би-си, что миллиардер давно хотел ответить Навальному, но его пиарщики были против. «Но после того, как Навальный обвинил его в изнасиловании, Усманова было не остановить. Поэтому и привлекли Минаева, потому что штатные пиарщики миллиардера точно бы стали отговаривать и все такое», — цитирует Би-би-си собеседника.

Главный редактор журнала Esquire и телеведущий Сергей Минаев опроверг РБК свое участие в записи видеообращения Алишера Усманова к Алексею Навальному.
«Я могу сознаться только в одном: я убил Кенни из «Саус Парка». С тем же успехом я могу комментировать эту историю про Усманова», — сказал он.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что Усманов записал видеообращение к Навальному по собственной инициативе и не согласовывал это с властями. В то же время иск к Навальному, поданный в середине апреля, Усманов с Кремлем согласовывал. Два близких к Кремлю источника Би-би-си также сказали, что в Кремле поддержали решение Усманова обратиться в суд. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова на соответствующий вопрос ответили: «Нет».

Сергей Минаев — известный российский писатель, телеведущий и бизнесмен, автор книг: «Духless» и «The Телки» и «Р.А.Б.». С 2016 года он возглавляет русский Esqiure. После массовых протестов 2012 года Минаев работал над интернет-телевидением «Контр-ТВ», учредителем которого был фонд «Институт социально-экономических и политических исследований». Фонд тогда возглавлял бывший замглавы управления внутренней политики администрации президента Дмитрий Бадовский.

Противостояние Навального и Усманова началось после того, как 2 марта 2017 года Фонд борьбы с Коррупцией выпустил расследование про премьера Дмитрия Медведева. В нем со ссылкой на выписку из Росреестра говорилось, что Усманов передал Фонду поддержки социально значимых государственных проектов, который по версии ФБК связан с Медведевым дом и 4,3 га земли в поселке Знаменское недалеко от Рублево-Успенского шоссе. Навальный оценил стоимость этой недвижимости примерно в 5 млрд руб. и назвал это «взяткой».

Спустя месяц, 11 апреля, Усманов заявил о намерении подать в суд на Навального. Он также объяснял, что подарил дом в Знаменском, который построил для своей сестры, фонду «Соцгоспроект» в обмен на участок в 12 га на Рублевке, стоимость участка и дома миллиардер оценил примерно в $50 млн. Как утверждал Усманов, обмен, с учетом стоимости земельных участков, прошел с балансом «примерно 50 на 50».

Встретились в суде: как развивался конфликт Усманова с Навальным
Общество

18 мая, когда иск был зарегистрирован в Люблинском суде, Усманов выпустил первое видеообращение к Навальному, в котором потребовал извинений. Затем с видеответом выступил Навальный. Затем политик и миллиардер обменялись еще одним видеответом.

В итоге, 31 мая, суд удовлетворил иск Усманова, обязав Навального и ФБК разместить в интернете опровержение публикаций, которые суд счел порочащими имя Усманова, а сами публикации, в том числе расследование «Он вам не Димон», удалить. Позднее в пресс-службе Усманова уточнили, что удалить просят только те части фильма, в которых говорится про миллиадера. Навальный сразу же заявил, что ответчики не намерены выполнять решение суда.

Авторы: Павел Казарновский, Сергей Витько
Теги: Алишер Усманов , Esquire , Сергей Минаев
Главное
Сенат США одобрил расширение санкций против России Политика
Материалы по теме
Суд назвал «слухами» данные Навального о взятках Усманова Политика
Усманов выбрал первых победителей конкурса на лучший мем о себе Бизнес
Усманов ответил Навальному о цензуре в «Коммерсанте» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку