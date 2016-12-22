Би-би-си рассказала о помощи Сергея Минаева Усманову в записи видео

Записывать видеообращения к Навальному Усманову помогал писатель и главред Esquire Сергей Минаев, пишет Би-би-си. Помощь Минаева потребовалась, так как штатные пиарщики Усманова были против ответа Навальному

Сергей Минаев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Писатель и главный редактор российский версии журнала Esquire Сергей Минаев помог миллиардеру Алишеру Усманову записать видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному, сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на двух знакомых писателя и одного знающего Усманова человека.

Источник «Би-би-си» рассказал, что Минаев давно знаком с Усмановым. Кроме того, это подтвердил и сам писатель. «Би-би-си» указывает на то, что Минаева и Усманова связывают общие деловые партнеры. Инвестор проектов Минаева-Валерий Казикаев состоит в совете директоров «Металлоинвеста», который принадлежит холдингу USM Алишера Усманова.

Казикаев владеет 50% ресторанной сети «Хлеб и вино», в которой у Минаева 30%, и 50% бара «Духлесс бар», где у Минаева 35%, пишет Би-би-си, ссылаясь на ЕГРЮЛ. Кроме того, жена Казикаева Ирина Фомина — основной владелец винного импортера МБГ, долей в котором также владеет писатель.

Знакомый Усманова рассказал Би-би-си, что миллиардер давно хотел ответить Навальному, но его пиарщики были против. «Но после того, как Навальный обвинил его в изнасиловании, Усманова было не остановить. Поэтому и привлекли Минаева, потому что штатные пиарщики миллиардера точно бы стали отговаривать и все такое», — цитирует Би-би-си собеседника.

Главный редактор журнала Esquire и телеведущий Сергей Минаев опроверг РБК свое участие в записи видеообращения Алишера Усманова к Алексею Навальному.

«Я могу сознаться только в одном: я убил Кенни из «Саус Парка». С тем же успехом я могу комментировать эту историю про Усманова», — сказал он.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что Усманов записал видеообращение к Навальному по собственной инициативе и не согласовывал это с властями. В то же время иск к Навальному, поданный в середине апреля, Усманов с Кремлем согласовывал. Два близких к Кремлю источника Би-би-си также сказали, что в Кремле поддержали решение Усманова обратиться в суд. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова на соответствующий вопрос ответили: «Нет».

Сергей Минаев — известный российский писатель, телеведущий и бизнесмен, автор книг: «Духless» и «The Телки» и «Р.А.Б.». С 2016 года он возглавляет русский Esqiure. После массовых протестов 2012 года Минаев работал над интернет-телевидением «Контр-ТВ», учредителем которого был фонд «Институт социально-экономических и политических исследований». Фонд тогда возглавлял бывший замглавы управления внутренней политики администрации президента Дмитрий Бадовский.

Противостояние Навального и Усманова началось после того, как 2 марта 2017 года Фонд борьбы с Коррупцией выпустил расследование про премьера Дмитрия Медведева. В нем со ссылкой на выписку из Росреестра говорилось, что Усманов передал Фонду поддержки социально значимых государственных проектов, который по версии ФБК связан с Медведевым дом и 4,3 га земли в поселке Знаменское недалеко от Рублево-Успенского шоссе. Навальный оценил стоимость этой недвижимости примерно в 5 млрд руб. и назвал это «взяткой».

Спустя месяц, 11 апреля, Усманов заявил о намерении подать в суд на Навального. Он также объяснял, что подарил дом в Знаменском, который построил для своей сестры, фонду «Соцгоспроект» в обмен на участок в 12 га на Рублевке, стоимость участка и дома миллиардер оценил примерно в $50 млн. Как утверждал Усманов, обмен, с учетом стоимости земельных участков, прошел с балансом «примерно 50 на 50».

18 мая, когда иск был зарегистрирован в Люблинском суде, Усманов выпустил первое видеообращение к Навальному, в котором потребовал извинений. Затем с видеответом выступил Навальный. Затем политик и миллиардер обменялись еще одним видеответом.

В итоге, 31 мая, суд удовлетворил иск Усманова, обязав Навального и ФБК разместить в интернете опровержение публикаций, которые суд счел порочащими имя Усманова, а сами публикации, в том числе расследование «Он вам не Димон», удалить. Позднее в пресс-службе Усманова уточнили, что удалить просят только те части фильма, в которых говорится про миллиадера. Навальный сразу же заявил, что ответчики не намерены выполнять решение суда.