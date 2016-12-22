Минобороны назвало действия коалиции примером безграмотного планирования

Министерство обороны России официально подтвердило взятие сирийской армией города Маядин в провинции Дейр-эз-Зор, раскритиковав при этом действия международной коалиции в районе Ракки

Игорь Конашенков (Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС)

Как сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, штурмовые подразделения сирийской правительственной армии сломили сопротивление боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) и полностью освободили Маядин.

В заявлении Министерства обороны указывается, что Маядин был наиболее мощным укрепленным пунктом боевиков на востоке Сирии, к которому за последнюю неделю были стянуты самые боеспособные резервы ИГ из Ирака.

При этом Конашенков сравнил успехи правительственной армии с действиями возглавляемой США международной коалиции. По словам представителя Министерства обороны, она «увязла в Ракке» и находится в ступоре.

«Используемые США и «коалицией» ковровые бомбардировки жилых кварталов с людьми и сознательное уничтожение всех естественных источников водоснабжения в Ракке не принесли пока ничего, кроме многотысячных жертв «освобождаемого» населения и ярких примеров безграмотного планирования данной военной операции», — заявил Конашенков.

Ранее о взятии правительственными силами Маядина при поддержке ВКС России сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники в сирийской армии.

Между тем в Ракке за минувшие сутки сдались около ста​ боевиков ИГ, которым было разрешено покинуть город. При этом командование коалиции опровергло сообщение телеканала Al Arabiya о том, что Ракка полностью перешла под контроль курдских отрядов. Несколько районов города по-прежнему находятся в руках боевиков.