Сирийская армия заняла фактическую столицу «Исламского государства»

Сирийская правительственная армия полностью заняла город Маядин, который считался главной базой боевиков ИГ в стране после полного окружения Ракки

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Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в сирийской армии, верные президенту Башару Асаду части при поддержке ВКС России сломили оборону боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России организации) и заняли город Маядин в провинции Дейр-эз-Зор. Таким образом им удалось продвинуться на юг вдоль реки Евфрат и приблизиться к границе с Ираком.

Маядин считался фактической столицей ИГ в Сирии, после того как курдские формирования полностью окружили Ракку. Агентство Fars указывало, что именно в Маядин бежали с севера главари боевиков.

Успешно действовали правительственные части и на других направлениях. Так, армия Асада сумела занять так называемый Алеппский перекресток, связывающий несколько стратегически важных дорог. Фактически это позволило заблокировать сам Дейр-эз-Зор, центральную часть которого по-прежнему контролируют боевики.