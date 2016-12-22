Сирийская армия заняла фактическую столицу «Исламского государства»

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в сирийской армии, верные президенту Башару Асаду части при поддержке ВКС России сломили оборону боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России организации) и заняли город Маядин в провинции Дейр-эз-Зор. Таким образом им удалось продвинуться на юг вдоль реки Евфрат и приблизиться к границе с Ираком.
Маядин считался фактической столицей ИГ в Сирии, после того как курдские формирования полностью окружили Ракку. Агентство Fars указывало, что именно в Маядин бежали с севера главари боевиков.
Успешно действовали правительственные части и на других направлениях. Так, армия Асада сумела занять так называемый Алеппский перекресток, связывающий несколько стратегически важных дорог. Фактически это позволило заблокировать сам Дейр-эз-Зор, центральную часть которого по-прежнему контролируют боевики.Противоречивые сводки поступали 14 октября из Ракки. Телеканал Al Arabiya сообщил, что бывшая столица ИГ в Сирии была полностью занята курдскими формированиями. Однако штаб международной коалиции не смог подтвердить эту информацию, указав, что в городе еще предстоят тяжелые бои. По состоянию на 13 октября боевики ИГ все еще контролировали несколько районов Ракки, в том числе и городской стадион, куда в качестве живого щита сгоняли мирных жителей.