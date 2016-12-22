Костин объяснил сложности в отношениях с США угрозой импичмента Трампу

Причина осложнений отношений между Москвой и Вашингтоном кроется не во Владимире Путине или Дональде Трампе, а в желании американской элиты объявить импичмент президенту, заявил в интервью CNN глава ВТБ Андрей Костин

Андрей Костин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что основной причиной ухудшения отношений между Кремлем и действующей американской администрацией является желание американской элиты найти предлог для объявления импичмента Дональду Трампу. Об этом Костин заявил в интервью телеканалу CNN, транскрипт которого предоставили РБК в пресс-службе ВТБ.

​«Проблема не в отношениях между Путиным и Трампом, а проблема в отношениях между Трампом и политической элитой Америки и Конгрессом США. Недавно Трамп сказал, все, что касается России — это вовсе не про Россию. Это — про результаты президентских выборов», — сказал Костин.

«От одной очень значимой фигуры Демократической партии США, которая всем известна, я слышал, что они хотели бы вынести импичмент Трампу либо за отношения с Россией, либо за отмывание денег, либо за сумасшествие. При таком подходе едва ли можно говорить о выстраивании отношений с американской администрацией, потому что она их просто не может обеспечить», — добавил банкир.

В интервью газете The New York Times Костин отметил, что скептически относится к информации о вмешательстве спецслужб правительства России в американские выборы. Он считает, что Демократическая партия использовала этот вопрос как часть стратегии по подрыву имиджа Трампа.

Костин рассказал также, что несмотря на скептицизм, с которым многие относились к перспективе победы Трампа, многие были настроены оптимистично. Они считали, что Трамп сможет улучшить отношения между Россией и США, и будет успешнее в этом вопросе, чем его оппонент Хилари Клинтон.

«Я думаю, что Трампа рассматривали, как лучший вариант для России», — резюмировал Костин.

В интервью NYT Костин также рассказал, что ВТБ не участвовал в несостоявшемся проекте по строительству в Москве небоскреба Trump Tower и не вел переговоров по этому поводу.