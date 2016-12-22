Штаб коалиции не подтвердил полную победу над ИГ в Ракке

Представитель возглавляемой США коалиции заявил, что об окончательной победе над ИГ в Ракке еще говорить рано, по его словам, предстоят ище тяжелые бои. Ранее о полном освобождении города сообщил телеканал телеканал Al Arabiya

Фото: Erik De Castro / Reuters

Бои в сирийском городе Ракка, который боевики запрещенной в России группировки «Исламское государство» называли своей столицей в Сирии, продолжаются, говорить о полной победе в городе над ИГ время еще не пришло. Об этом агентству Reuters рассказал представитель возглавляемой США коалиции, силы которой с июня ведут бои за город.

«Мы ожидаем тяжелые сражения в предстоящие дни и не устанавливаем сроков полного поражения ИГ в Ракке», — заявил Райан Диллон. По его словам, за последние сутки около ста террористов сдались в плен, они уже «удалены из города».

О том, что бои в городе продолжаются, передает также телекомпания ABC News. Большая часть города уже освобождена от террористов, но в отдельных районах еще идут бои. В частности, в руках террористов находится стадион и отдельные районы на севере Ракки.

В ночь на субботу, 14 октября, телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник сообщил, что город Ракка был полностью освобожден от боевиков ИГ. Собеседник канала рассказал, что оставшиеся в городе террористы сдались бойцам оппозиционных «Сил демократической Сирии» (СДС).

Ракка считалась «столицей» ИГ с июня 2014 года, после того как город захватили террористы. В июне 2017 года силы коалиции при поддержке США начали штурм Ракки.