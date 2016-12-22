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«Коммерсантъ» узнал о показаниях «заказчика убийства» Дениса Вороненкова
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«Коммерсантъ» узнал о показаниях «заказчика убийства» Дениса Вороненкова
Убийство Вороненкова, 04:59
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«Коммерсантъ» узнал о показаниях «заказчика убийства» Дениса Вороненкова
Бизнесмен Владимир Тюрин, которого в Киеве заочно обвиняют в организации убийства экс-депутата Дениса Вороненкова, дал показания в качестве свидетеля в Следственном комитете. Он заявил об отсутствии мотивов для совершения убийства
Владимир Тюрин (Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ»)

Следственный комитет (СКР) России допросил предпринимателя Владимира Тюрина, который проходит в качестве свидетеля по делу об убийстве в Киеве беглого бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, Тюрин явился в Главное управление СКР самостоятельно. На визит к следователям, указывает газета, его сподвигли обвинения украинской Генпрокуратуры, которая считает, что он мог быть причастен к организации убийства экс-депутата. Предприниматель заверил, что причин желать смерти Вороненкову у него не было: он не испытывал личной неприязни к нему, ​лично знакомы они не были, а их деловые интересы никогда не пересекались.

Говоря об отношениях вдовы экс-депутата Марии Максаковой, с которой он жил в гражданском браке за несколько лет до того, как она вышла замуж за Вороненкова, Тюрин отметил, что не испытывал ревности, поскольку Максакова рассталась с бизнесменом задолго до встречи с депутатом от коммунистов.

Также, указывают источники, Тюрин опроверг свои возможные связи со спецслужбами.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Россия , Украина , расследование , Денис Вороненков , Убийство , Владимир Тюрин
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